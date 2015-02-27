版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 15:40 BJT

重发-欧洲政经：若希腊退出欧元区，就会出现哪个国家会是下一个的问题--欧盟执委

路透柏林2月27日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周五对德国电台表示：

* 希腊必须遵守对欧元区伙伴国及IMF的承诺

* 如果允许一个国家退出欧元区，就会出现下一个会是哪个国家的问题。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐