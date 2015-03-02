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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 09:45 BJT

中国数据：2月制造业PMI终值50.7创七个月新高，重返荣枯线之上--汇丰

路透北京3月2日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) 终值升至50.7，高于初值的50.1和上月的49.7，且为七个月高位。

这也是该指数三个月来首次重返荣枯线之上。（图表 link.reuters.com/gyt24w

Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新出口订单分项指数降至48.5，为10个月来首度跌破荣枯线，并创下2014年2月以来最低，当时亦为48.5。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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