《技术分析》中国股市沪综指反弹乏量存隐忧

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
作者 曾祥进
路透北京2月27日 - 中国股市沪综指 节后继续震荡反弹，并重返3,300点之上。技术面显示，弹升过程中量能未现明显放大，且权重股操纵股指迹象仍明显，为后市运行埋下隐忧，仍需谨防短线快速回落；中线看，大盘回升再度接近前期头部及密集成交区，整体仍处于震荡调整过程中。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): here
沪综指节后继续震荡弹升，收复3,300点整数关口并站至各短期均线之上，但大盘升势步履谨慎，量能有限，并明显有借助拉抬低价权重股带动股指以修复技术面的迹象，3,350点上方前期密集成交区继续构成较强阻力。
本周沪指填补上月单边下跌时形成的3,286-3,305点普通缺口，反弹动量消耗较大，同时下档留下的3,173-3,182点缺口则有待调整回补，技术面仍有回落要求。
量能方面，反弹过程中未现明显放大，整体量能水平仍呈现递减态势，若后市不明显放量，此前三次冲击3,400点之上形成的密集成交则难以突破，短线再度突击冲高不成，须谨防出现快速回落。
较长期走势(周线图): here
沪综指本周第三周回升，均线指标得以修复，五周均线下周位于3,265点附近，对大盘的支撑力度尚需验证；若破位，股指将重返3,200点下方寻求支撑。
连续三周上涨后沪指再度接近前期高点，在型态上有逐步形成第二头部迹象，成交量则成为关键因素。因春节因素近两周为不完整交易周，下周完整交易周的量能水平将决定股指对3,400点的冲击力度和走势性质。
沪指创3,406点本轮行情高点以来，调整时间尚短，各周线技术指标未有得到明显修复，RSI，KDJ，MACD均处于较高位置，大盘若继续反弹上涨将与其形成背离，显示整个中线调整尚需假以时日。（完） (审校 张喜良)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)