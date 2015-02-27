《中国大宗商品综述》铜价春节后创六周新高，供应过剩之剑仍然高悬

作者 李文科

路透北京2月27日 - 中国农历新年假期刚结束，铜价就一举攀上六周新高，成为全球最大的铜消费国--中国将迎来消费旺季最好风向标，但中国经济增速下滑势必削弱铜消费前景，铜价难改下行大趋势。

尽管中国的铜季节性旺季到来，国储可能收铜，且中国国家电网投资增加亦支撑铜价，但目前铜价面临的最大问题是全球性的供应过剩，以及中国经济增速的持续下滑，中长期看铜价没有上涨的理由。

一般而言每年的第二季度是中国铜消费最强劲的季度，不过在此之前，市场更关注现货市场，以期望从中获得今年二季度铜消费强度的蛛丝马迹。

“原油涨、美元弱、铜消费季节性的旺季来了，（中国）年后采购上来了，拉动价格上涨是肯定的，3月还会继续上涨，...但中长期不会持续涨，供应过剩像一把剑在上面悬着呢，今年的方向整体看空。”联合金属网资深分析师王丽新指出。

她并表示，目前来看，包括建筑、家电企业等终端企业的年后采购状况还可以，铜材企业的订单和开工率状况也还可以，但整体来看，除了电网的铜消费，其他终端消费需求均不及往年，将令供需矛盾更为凸显，加重铜价下行压力。

除了实体经济的消费需求不济，铜的融资需求亦不容乐观。在青岛港事件之后，国内外银行对贸易融资全面收紧，信用证融资成本明显提高，再加上强势美元背景下，人民币汇率跌跌不休，加上中国防止经济过快回落，央行启动降息与降准等措施，令企业进行融资铜的盈利空间明显缩窄。

上海中期有色金属分析师方俊锋指出，沪铜和伦铜在节后双双登上六周高位，当然有对市场开工率的预期在其中，但并不是来自于铜需求端旺盛的力量推动，而是因为做空力量谨慎，进行空头回补所致。

的确，数据显示，尽管伦铜的持仓量仍维持相对稳定，显示对中国季节性需求的较高期望，但沪铜持仓量已经从90多万手下降到不足80万手，显示空头谨慎情绪蔓延。

因此，短期来看，反弹是一定的，至少在二季度之前，但整体市场仍是偏空，毕竟从实体经济来看，终端需求中电网投资虽然增加，但对电缆需求是否增加仍是未知数，这取决于电网的投资方向，再加上家电和汽车消费均增长有限，房地产亦难以提供实质性支撑。

一般而言，铜消费增速均低于GDP增速，方俊锋提到，中国铜消费增速去年就低于7%，随着今年GDP增速继续放缓，铜消费增速放缓亦将利空铜价。

上海期铜主力合约 本周五一度冲高并突破43,000元关口，创1月13日以来的六周高位，较1月底的五年半新低反弹近10%。同样，伦铜 亦在本周创下六周新高，亦自1月底以来形成V字反弹。

盘后披露信息显示，上海期货交易所本周铜库存增加50,475吨，至205,146吨。

**中长期看空**

多重利多因素让沪铜和伦铜在2月下旬画出V型反转格局，但自2014年开始的铜供需格局转换叠加铜消费引擎中国经济增速下滑，铜价中长期前景疲弱几无异议。

不过市场预期中国将采取新的措施来提振经济，以规避硬着陆的担忧，这亦让投资者部分提振中国的金属需求信心，但料难以扭转供需过剩的局面。

“中长期仍推荐做空，现在是短期反弹，季节性的反弹，...整体市场偏空，没什么疑问。”方俊锋强调。

上海金属网副总经理张喜红指出，铜的实货采购在这两天不可能完全恢复，但铜价上涨，可能会刺激部分客户在春节后尽快接货，而真正的消费还没有起来，毕竟很多工厂都还没有开工。

宏源期货报告指出，支持铜价2月以来反弹的因素主要是短期因素，支撑作用有限。美联储加息预期、人民币贬值预期和中国经济增速缓慢回落共同决定了铜价的中长期下行趋势。

报告并预计铜价反弹的极限位置在44,000元人民币/吨一线，反弹结束后，铜价将继续走低，有可能触及35,000元/吨一线。在策略上，投资者可待反弹乏力后轻仓做空，生厂商和贸易商可以考虑逢高卖出保值。

而国际铜业研究小组此前称，未来3年精铜供应增速将在5%-7%，远超全球经济增速，全球铜供应相对宽松的格局将延续数年。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国海关总署公布的1月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进出口数据，中国1月进口精炼铜300,242吨，同比下降24.46，当月精炼铜出口28,669吨,同比上升10.56%

--中国国家统计局最新公布的统计公报称，2014年原煤产量38.7亿吨，比上年下降2.5%。

--中国国家能源局近日发布的2014年度火电规划及建设专项监管情况显示，“未核先建”及“不按核准要求建设”的问题依然存在；部分核准在建和已纳入规划火电项目工作进度迟缓，六个已核准项目存在超期未建，甚至存在批准开展前期工作的时间已过七年仍未完成核准程序的情况。

--香港政府统计处周四发布的数据显示，1月份由香港净流入中国内地的黄金量按月增6.6%，在去年12月录得下跌后再度回升；因金价反弹及春节前需求增加所致。