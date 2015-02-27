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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：欧洲盘初浮现中长期投资大户买盘

0800GMT
    
    * 欧洲盘初浮现中长期投资大户对欧元/美元的买盘
    * 但若自1.1184反弹不足，将助长看空预期
    * 据称在1.1220有少量卖盘，欧洲卖盘在1.1250-60，1.1280上方有
停止单
    * 主权买盘在1.1130，1月23日低点为1.1115，年内低点为1.1098 (
完)    
    
          
      
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X=

 (编译 杜明霞；审校 龚芳)
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