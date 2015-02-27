《路透晚报》--2月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收高创15年高位，因工业生产数据乐观

日本股市周五触及15年新高，因日本工业生产数据乐观；同时市场等待日本最大养老基金宣布最新资产配置情况。日经指数小幅收升0.1%至18,797.94点，为2000年4月以来最高收位。本周收升2.5%；本月则上涨6.4%，为11月以来最大单月涨幅。东证股价指数小涨0.1%至1,523.85点，计27.2亿股易手，为一周半来最大量。

--中国股市：沪综指收升续创一个月新高，国防军工板块领涨大盘

中国股市沪综指收升续创一个月新高。分析师指出，近两日盘中板块轮动较快，昨日有所表现的蓝筹股今日出现休整，对指数形成拖累。但随着两会召开的临近，以改革为题材的主题概念股继续受到市场追捧，国防军工板块领涨大盘。沪综指收报3,310.30点，涨11.94点或0.36%，此前最高收盘为2015年1月27日3,352.96点，该指数本月累计上涨3.11%。上证A股今日成交3,332亿元人民币，上一交易日为3,328亿元。

--香港股市：收盘小跌，周线收平

香港股市收低，因投资者等待关于中国货币政策方向和工业增长更明确的信号；港股周线收平。浙江23家银行获准将存款准备金率额外下调50个基点的消息，日内稍早提振金融类股，但指数在午后交易中回吐涨幅。恒生指数收低0.3%至24,823.29点，本月涨幅达1.5%；恒生国企指数跌0.3%，报12,185.85点。恒生指数成分股总成交量为16亿股。

--汇市：美元指数略有回落，上日受数据及联储官员讲话触及高位

美元指数涨势暂歇，隔夜升至一个月高位。美元指数回落0.2%至95.130，稍微脱离周四创下的一个月高点95.357。美元指数上日上扬1.1%，接近1月23日创下的逾11年高位95.481。欧元兑美元微升约0.1%报1.1213，但距离隔夜所及一个月低点1.1184仍不远。欧元本月迄今累计跌0.6%，1月下挫6.7%。

--欧元债市：欧元区公债收益率接近纪录低点，通胀率依然远低于目标

欧元区政府公债收益率交投于纪录低点略上方，在欧洲央行(ECB)正式启动购债计划的前夕，最新一波通胀数据料巩固有关长期物价增长处于低位的预期。德国10年期公债收益率(殖利率)上扬1个基点，报0.31%。周四曾触及纪录低位0.285%。除希腊债券外的其它期限接近的欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。

--国际油市：布兰特原油站上61美元，料创下2009年5月以来最大月度升幅

原油期货反弹，布兰特原油有望创下2009年5月以来最大单月涨幅，因北海供应问题和欧洲天然气供应中断忧虑重燃而带来支撑。在油井钻机数量减少及石油需求改善预期的推动下，布兰特原油本月迄今已累计上涨约15%。美国原油期货也有望录得八个月来首次月度上涨，但涨幅较为温和，约为1.3%。0830GMT，布兰特原油涨1.26美元，报每桶61.31美元；美国原油也涨1.10美元，报49.27美元。

--全球金市：金价受中国需求带动守住涨幅，料将结束此前四周的跌势

金价连续第三天持坚，并有望结束此前一连四周的跌势，受益于中国需求及美元走软。但金价涨势受限，因市场预期美国升息将推迟至今年稍后。金价已较1月触及逾1,300美元的五个月高位跌逾7%，因对美国升息的预期削弱了黄金的避险魅力。但金价在1,200美元左右获得支撑，受益于中国的需求。0830GMT，现货金交投于每盎司1,205.50附近。

--金属期市：伦敦期铜走软，但可望创下2012年9月来最大单月涨幅

伦敦期铜走软，但仍可望创下2012年9月以来单月最大涨幅，市场浮现空头回补买盘及一些新多仓，因交易商看好中国第二季旺季前铜价可望反弹。市场近来聚焦于中国需求上，因市场人士在春节假期后逐渐返回场内。0830GMT，LME三个月期铜下滑约0.4%到每吨5,866美元，昨日攀升2.2%并触及每吨5,944美元的六周高位。伦铜2月有望录得近7%的涨幅，将为2012年9月以来最大月线升幅。