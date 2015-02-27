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债券 | 2015年 2月 27日 星期五 16:28 BJT

《汇市简讯》美债/德债利差扩大，打压欧元/美元

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    * 两年期美债/德债利差高于88.4个基点，刷新纪录最阔水准
    * 鉴于利差分歧重燃，欧元/美元下跌
    * 德国萨克森州CPI同比意外上升0.3%，但市场忽略该消息
    * 交易商料瞄准1.1180下方的模型停止单 (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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