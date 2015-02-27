《汇市简讯》美债/德债利差扩大，打压欧元/美元

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
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0818GMT * 两年期美债/德债利差高于88.4个基点，刷新纪录最阔水准 * 鉴于利差分歧重燃，欧元/美元下跌 * 德国萨克森州CPI同比意外上升0.3%，但市场忽略该消息 * 交易商料瞄准1.1180下方的模型停止单 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。