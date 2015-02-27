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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 17:54 BJT

修正-香港金融：金管局推出三项物业按揭监管措施，为楼市降温

(修正内文第二段为“700万港元以下”，删除“或”字)

路透香港2月27日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，推出新一轮三项物业按揭监管措施，即时生效，以为楼市降温。

“三招”分别是将价值700万港元以下自用住宅物业的最高按揭成数由六至七成，调低至六成；将购买第二套房按揭供款与入息比率上限由五成降至四成；将各类非自用物业的按揭供款对入息比率上限亦由五成降至四成。

香港住宅楼价屡创新高，财政司司长曾俊华今早出席一电台节目时重申，如果有需要会毫不犹豫推出适当措施令楼市平稳发展，而且出手会＂快和狠＂。

香港住宅楼市去年第二季起转趋活跃，加上政府5月时微调其中一项楼市＂辣招＂--双倍从价印花税，略为延长退回税款差额的时间，此举对一手住宅买家尤为利好，楼价持续上升。

2014年整体楼价累计上升13.3%，高于2013年的7.7%涨幅，亦跑赢同期恒生指数 1.3%的升幅。自2009年以来楼价＂六连升＂，累计涨幅达到1.65倍。（完） (记者 雷美珍/梁慧仪；审校 张喜良)
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