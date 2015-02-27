修正-香港金融：金管局推出三项物业按揭监管措施，为楼市降温

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
(修正内文第二段为“700万港元以下”，删除“或”字)
路透香港2月27日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，推出新一轮三项物业按揭监管措施，即时生效，以为楼市降温。
“三招”分别是将价值700万港元以下自用住宅物业的最高按揭成数由六至七成，调低至六成；将购买第二套房按揭供款与入息比率上限由五成降至四成；将各类非自用物业的按揭供款对入息比率上限亦由五成降至四成。
香港住宅楼价屡创新高，财政司司长曾俊华今早出席一电台节目时重申，如果有需要会毫不犹豫推出适当措施令楼市平稳发展，而且出手会＂快和狠＂。
香港住宅楼市去年第二季起转趋活跃，加上政府5月时微调其中一项楼市＂辣招＂--双倍从价印花税，略为延长退回税款差额的时间，此举对一手住宅买家尤为利好，楼价持续上升。
2014年整体楼价累计上升13.3%，高于2013年的7.7%涨幅，亦跑赢同期恒生指数 1.3%的升幅。自2009年以来楼价＂六连升＂，累计涨幅达到1.65倍。（完） (记者 雷美珍/梁慧仪；审校 张喜良)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)