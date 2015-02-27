更新版 1-香港金融：金管局进一步收紧物业按揭贷款，为中小型物业市场降温

* 金管局推出新一轮收紧物业按揭措施，即时生效

* 措施针对700万港元以下，第二套房及非自用物业

* 细价楼持续升温，金管局不得不采取措施--陈德霖

* 市场人士认为措施有助中小型物业市场降温 (新增更多细节及评论)

路透香港2月27日 - 面对过去半年楼市复苏且不断升温，香港金融管理局（HKMA）周五公布，即时推出新一轮三项逆周期措施，进一步收紧按揭贷款，以防范楼市炽热对银行体系构成风险。市场人士认为，此举有助中小型物业市场降温，稳定楼价。

“三招”分别是将价值700万港元以下自用住宅物业的最高按揭成数由六至七成，调低至六成；将购买第二套房的按揭供款与入息比率上限由五成降至四成；将各类非自用物业的按揭供款对入息比率上限亦由五成降至四成。

金管局总裁陈德霖表示，楼市在2014年下半年开始恢复活跃，住宅物业市场量价齐升，中、小型住宅物业市道尤其畅旺。此外，香港家庭负债占本地生产总值（GDP）的比率亦持续上升，已达到64%的历史新高。有见及此，金管局认为有必要推出新的逆周期措施，以保障银行和金融体系的稳定。

“金管局明白收紧按揭的措施会无可避免对一部份用家及首次置业人士带来影响。”他说，“但近期楼市，尤其细价楼持续升温，金管局职责所在，不可以不采取进一步监管措施去保障香港银行和金融稳定。”

以上三项逆周期措施即时生效，但在今日或以前已经签订临时买卖合约的借款申请则不受影响。

**降低按揭成数将提升入场门槛**

中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰指，降低按揭成数属最直接有效降低物业市场成交之措施，是次针对700万港元以下中小型物业及投资需求，将物业投资市场门槛大幅提高，未够实力投资者，被赶出买楼收租市场。另一方面，买楼收租成本大幅提高，将令二手业主更为惜售，二手盘源进一步收窄。

他估计，是次金管局措施将令物业成交于未来三个月严重萎缩，较1月份减少三成，短期楼价将下调3%，发展商一手项目具减价空间。

香港主要地产发展商--新鸿基地产 副董事总经理雷霆亦指出，金管局做法＂用心良好＂，但无可否认会影响首次置业人士，相信市场需要时间去适应。由于现时大部份置业人士为用家，在适应后，相信楼市会稳定，楼价亦会平稳。

为压抑楼市升势，政府和金管局自2009年10月以来多次推出调控措施，而且力度一次比一次加大，先后推出的加强版额外印花税、买家印花税及双重印花税，被市场统称为“辣招”。 加重税负后，楼市成交量一度缩减，但楼价未见大跌。

2014年整体楼价累计上升13.3%，高于2013年的7.7%涨幅，亦跑赢同期恒生指数 1.3%的升幅。自2009年以来楼价＂六连升＂，累计涨幅达到1.65倍。

香港住宅楼价屡创新高，财政司司长曾俊华今早出席一电台节目时重申，如果有需要会毫不犹豫推出适当措施令楼市平稳发展，而且出手会＂快和狠＂。（完）