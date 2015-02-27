修正-《全球汇市一周综述》美元先抑后扬，美联储加息时点左右汇价

(修正日期)

整理 王洋

路透北京2月27日 - 美元本周走势先抑后扬。周初美联储主席叶伦在国会的证词陈述中没有承诺将会在何时升息，让那些冀望看到更具体时间框架的美元多头感到失望，美元一度走弱。不过周四晚间公布的通胀率等经济数据支持了对美联储将在年中加息的预期，美元指数反弹并一度升至一个月高位。

相比之下，虽然欧元区同意了希腊提交的改革计划，并将对其援助计划延长四个月，但欧元未能获得太大的提振，因对该国偿债能力的担忧仍未消除。

展望下周，主要国家央行将迎来密集的会议，欧洲央行、英国央行、加拿大央行、澳洲央行都将举行政策会议。美联储则将公布经济状况褐皮书。中国将举行一年一度的全国人大会议。数据方面，重头戏是下周五公布的美国2月非农就业岗位数据。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体: link.reuters.com/kes24w

繁体: link.reuters.com/nes24w

**美联储加息时点左右汇价**

美元兑一篮子货币本周初小幅下跌，因美联储主席叶伦暗示，联储并不急于开启利率收紧周期。在备受关注的美国参议院金融委员会证词陈述中，叶伦表示美联储准备“在每次会议上酌情”考虑升息。叶伦也表示，即便美联储在未来几周微调声明措辞，投资者也不应将其视为美联储在暗示会在某一特定会议上升息。由于叶伦未能就美联储升息时间给出更具体的暗示，美元多头感到失望。

瑞穗银行驻东京市场分析师Daisuke Karakama说道：“叶伦最新的讲话偏于温和。不过在3月的会议上去除'耐心'这个字眼现在看来是一定的了，这将再次带来买入美元的机会。”

周四公布的美国通胀和企业订单数据重振市场对全球第一大经济体的信心，带动美元全线反弹。周四美国政府公布的数据显示，1月美国消费者物价指数(CPI)较前月回落0.7%，因油价骤降，但不包括食品和能源成本的核心CPI上扬0.2%，超过经济学家预期的增长0.1%。

“这使美国通胀回落的观点不攻自破，这更多的是因全球货物和商品价格回落所致，”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示。

此外旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德均暗示，美联储结束近零利率政策的时间可能早于部分交易员预期。这些言论抵销了一些美联储主席叶伦本周国会证词之后所引发的怀疑。

受上述因素影响，美元指数一度在周四升至一个月高位95.269，这距离1月23日触及的逾11年高位已经不远。

**欧元区批准同意延长希腊金援**

欧元区周二同意希腊提交的改革计划，对希腊的金融援助计划得以延长四个月。这份改革计划在一些关键的激进措施方面有所让步，并承诺用于缓和社会困境的支出不会影响预算。延长对希腊金援的决定，未来几日需要得到一些成员国国会的批准。延长救助能让希腊银行业避开即刻崩溃的命运，并暂时消除了希腊国家破产的威胁，但接下来将要对希腊的较长期经济前途进行艰难的谈判。

不过希腊周三表示，今年偿还国际货币基金组织(IMF)与欧洲央行(ECB)贷款将存在困难。而德国财长则公开表示怀疑希腊的可信度。

希腊财长瓦鲁法基斯对希腊的财政状况作出了坦率的评价，“我们的公共部门将不会出现流动性问题。但我们现在偿还IMF贷款以及7月偿还欧洲央行贷款肯定会存在困难，”他对Alpha Radio电台表示。他没有给出资金缺口数字。在本月支付大约20亿欧元的利息之后，希腊必须向IMF支付大约16亿欧元将于3月到期的贷款，并须在7月和8月向欧洲央行偿还75亿欧元左右的到期债务。