更新版 1-《中国债市每日综述》资金仍紧续压制现券表现，关注利好预期能否兑现

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
* 现券收益率及IRS继续小幅上行
* 仍受资金面紧张压制
* 债市短期依旧依靠宽松预期独力支撑
* 继续关注利好预期能否兑现 (新增货币市场收盘报价)
路透上海2月27日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)继续小幅上行，仍受资金面紧张压制。尽管今日有500亿元国库现金定存招标，但月末因素导致资金需求居高不下，对舒缓流动性效果有限。
交易员并指出，跨过月末时点后资金面或有所转好，但当前现券收益率已处于偏低水平，缺乏继续下行动力；短期内债市还是将依靠宽松政策预期独力支撑，继续关注利好政策预期能否进一步兑现。
“(收益率)还是上了一点，资金太紧了，下不动，就只能等啊，等政策，”上海一银行交易员称。
上海一券商交易员则谈到，近期虽然有更多的银行获批定向降准，但对资金面尚看不到正面作用，外汇占款已出现趋势性减少的苗头，未来流动性面临的压力不减。
她并认为，债市此前的强势已经隐含了对更多宽松政策的预期，如果没有进一步的政策兑现，现券暂难有走强空间。
中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有五家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。
一级市场方面，进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率3.6533%，五年期为3.8235%；两期债投标倍数分别为5.26倍和2.17倍。七年期加权中标收益率为3.8715%，投标倍数2.32倍；10年期固息增发债中标收益率为3.8751%，投标倍数2.23倍。
国债期货主力合约TF1506 今日收报99.120元，较上日结算价跌0.028元，或0.03%。
剩余期限近9.74年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.74%/3.7150%，上日尾盘为3.7350%/3.71%；剩余期限近2.87年的国开行固息债150201最新报价收益率 在3.6350%/3.6250%，上日尾盘为3.6090%/3.6050%。
**月末因素发酵，资金紧势不改**
周五银行间市场七天及隔夜回购利率均上涨约20bp(基点)。交易员表示，虽然今日国库现金定存投放驰援流动性，但资金紧张局面依旧，叠加月末因素发酵，令短期资金拆借难度有增无减，以隔夜品种表现最甚；而质押信用债的机构则多加点融入，拆借更为不易。
他们指出，度过月末之后，现金回流等有望缓解资金紧势，但是回购利率的逐步回落尚需一定时日。
“还是紧啊，隔夜需求最大了，月末提备付的量也不少。”上海一银行交易员表示，本来大家预期节后资金宽松，没想到现在还是这么难借，主要还是这周到期资金量太大，而且央行投放也不给力。
她并指出，同时在外汇占款补充不力的情况下，如果央行投放有限，资金总量就不宽裕，预计未来资金面整体也不会太过宽松。
央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。
资金紧张局面也令今日国库现金定存招标结果利率走高，上海另一银行交易员表示，“毕竟大家都缺钱，就都抢着拿了。”
财政部与央行周五招标六个月期国库现金定期存款，中标定位较上次同期限品种高出近30个基点(bp)。市场人士认为，除了一些机构有补充存款需求外，春节后流动性持续紧绷，市场对资金需求旺盛是拉高本次现金定存利率的主因。
此外，由于明日基金和券商机构不上班，多以拆借三天期限的资金为主，且质押信用债品种拆借难度更大。
因春节假期换休，本周六(2月28日)银行间本币市场仍开市交易。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,552.17亿元，较上一交易日的8,494.10亿元减少；其中，隔夜品种成交3,486.65亿元，上一交易日为5,551.12亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5345 3.3225 +21.20 3,486.65
七天 4.8336 4.6421 +19.15 3,286.84
14天 4.9467 4.9442 +0.25 595.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7500 1.8200 +93.00 --
七天 3.2600 3.1100 +15.00 --
14天 3.6550 3.4650 +19.00 --
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5000 3.3500 +15.00 --
七天 4.7500 4.9000 -15.00 --
14天 5.0000 4.9200 +8.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.3180 3.2980 +2.00 --
七天 4.7150 4.7170 -0.20 --
三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)