更新版 1-《中国债市每日综述》资金仍紧续压制现券表现，关注利好预期能否兑现

* 现券收益率及IRS继续小幅上行

* 仍受资金面紧张压制

* 债市短期依旧依靠宽松预期独力支撑

* 继续关注利好预期能否兑现 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月27日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)继续小幅上行，仍受资金面紧张压制。尽管今日有500亿元国库现金定存招标，但月末因素导致资金需求居高不下，对舒缓流动性效果有限。

交易员并指出，跨过月末时点后资金面或有所转好，但当前现券收益率已处于偏低水平，缺乏继续下行动力；短期内债市还是将依靠宽松政策预期独力支撑，继续关注利好政策预期能否进一步兑现。

“(收益率)还是上了一点，资金太紧了，下不动，就只能等啊，等政策，”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员则谈到，近期虽然有更多的银行获批定向降准，但对资金面尚看不到正面作用，外汇占款已出现趋势性减少的苗头，未来流动性面临的压力不减。

她并认为，债市此前的强势已经隐含了对更多宽松政策的预期，如果没有进一步的政策兑现，现券暂难有走强空间。

中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有五家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。

一级市场方面，进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率3.6533%，五年期为3.8235%；两期债投标倍数分别为5.26倍和2.17倍。七年期加权中标收益率为3.8715%，投标倍数2.32倍；10年期固息增发债中标收益率为3.8751%，投标倍数2.23倍。

国债期货主力合约TF1506 今日收报99.120元，较上日结算价跌0.028元，或0.03%。

剩余期限近9.74年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.74%/3.7150%，上日尾盘为3.7350%/3.71%；剩余期限近2.87年的国开行固息债150201最新报价收益率 在3.6350%/3.6250%，上日尾盘为3.6090%/3.6050%。

**月末因素发酵，资金紧势不改**

周五银行间市场七天及隔夜回购利率均上涨约20bp(基点)。交易员表示，虽然今日国库现金定存投放驰援流动性，但资金紧张局面依旧，叠加月末因素发酵，令短期资金拆借难度有增无减，以隔夜品种表现最甚；而质押信用债的机构则多加点融入，拆借更为不易。

他们指出，度过月末之后，现金回流等有望缓解资金紧势，但是回购利率的逐步回落尚需一定时日。

“还是紧啊，隔夜需求最大了，月末提备付的量也不少。”上海一银行交易员表示，本来大家预期节后资金宽松，没想到现在还是这么难借，主要还是这周到期资金量太大，而且央行投放也不给力。

她并指出，同时在外汇占款补充不力的情况下，如果央行投放有限，资金总量就不宽裕，预计未来资金面整体也不会太过宽松。

央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。

资金紧张局面也令今日国库现金定存招标结果利率走高，上海另一银行交易员表示，“毕竟大家都缺钱，就都抢着拿了。”

财政部与央行周五招标六个月期国库现金定期存款，中标定位较上次同期限品种高出近30个基点(bp)。市场人士认为，除了一些机构有补充存款需求外，春节后流动性持续紧绷，市场对资金需求旺盛是拉高本次现金定存利率的主因。

此外，由于明日基金和券商机构不上班，多以拆借三天期限的资金为主，且质押信用债品种拆借难度更大。

因春节假期换休，本周六(2月28日)银行间本币市场仍开市交易。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,552.17亿元，较上一交易日的8,494.10亿元减少；其中，隔夜品种成交3,486.65亿元，上一交易日为5,551.12亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5345 3.3225 +21.20 3,486.65

七天 4.8336 4.6421 +19.15 3,286.84

14天 4.9467 4.9442 +0.25 595.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7500 1.8200 +93.00 --

七天 3.2600 3.1100 +15.00 --

14天 3.6550 3.4650 +19.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5000 3.3500 +15.00 --

七天 4.7500 4.9000 -15.00 --

14天 5.0000 4.9200 +8.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3180 3.2980 +2.00 --

七天 4.7150 4.7170 -0.20 --

三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --