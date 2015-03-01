重温稿-《离岸人民币综述》2015中国四大自贸区斗艳，资本账户加速开放可期

* 粤、闽、津自贸区即将挂牌

* 自贸区内企业资本项目可兑换已开启

* 年内个人资本账户可兑换可期

* 自贸区+沪港通构建人民币资产池双向通道

记者 赵红梅

路透香港2月27日 - 改革“急先锋”上海自贸区获批一年多后，2015年中国将迎来粤、闽、津在内的第二批新设自贸区。这标志着新一轮更大范围的投资领域试点和开放，在利率和汇率还未完全市场化情况下，自贸区内的人民币资本项目可兑换进程可做全国镜鉴，而人民币跨境业务创新亦值得期待。

消息人士透露，广东、福建、天津三大自贸区及扩容后的上海自贸区最快将于3月中旬统一挂牌，目前四地的软硬件设备已基本改造完毕，在贸易和投资领域差异化的定位和竞争将会成为2015年的新亮点。

尽管市场预期，“牵一发而动全身”的金融改革难为新增自贸区试点的主要政策方向，然上海自贸区境外融资大松绑和企业资本项目可兑换的开启，有望在其他试点地区推广和循序渐进展开。

今年2月中旬，中国央行上海总部发布了关于上海自贸区的境外融资的实施细则，拟全面放开本、外币境外融资，取消境外融资的前置审批，转而用风险转换因子等新方式优化境外融资结构，这在全国率先建立了资本项目可兑换的路径和管理方式。

央行上海总部副主任张新称，此次细则颁布意味着上海自贸区内企业资本项目账户可兑换就实现了，下一步将积极探索个人资本账户可兑换。

“预计今年上半年，上海自贸区可能就会出台个人资本项目开放措施，而下一步自贸区试点可能会布局重庆、广西北部湾和新疆。”东方证券首席经济学家邵宇认为。

他表示，预计今年监管部门会继续推动上海自贸区证券、保险等非银机构以自贸账户为依托支持区内的合格个人投资者参与境外证券期货市场，并允许区内境外的个人和机构通过自贸账户进入上海本地证券及期货市场，实现跨境证券的双向直接投资（“沪港通再升级”）。

上海市长杨雄近日在上海两会期间答记者问时亦透露，在监管部门对自贸区人民币业务情况进行评估后，外汇业务会进一步开放。上交所、期交所等几个交易所亦在酝酿一些面向国际市场的金融交易平台建设。

**自贸区双向人民币资金池扩容**

2013年9月底，上海自贸区正式面世，在利率市场化、人民币资本项自由兑换、外汇管理制度改革等金融领域“硬骨头”上做了不少突破，随着自由贸易账户体系的构建、沪港通的开放，已构建起人民币资产池的双向通道。

路透了解到，上海自贸区正在构建多个国际金融交易平台，去年9月已启动上海黄金交易所国际板；上海期货所原油期货交易方案已上报；上海清算交易所与上海股权交易中心亦在积极研究建立面向国际的金融服务平台。

随着多个自贸区的新设，上海“自贸区+沪港通”构建的人民币资产池能否形成全球离岸人民币投资聚集地，能否为其他地区推广和复制，亦是市场关注热点。

邵宇认为，上海正积极筹建各类面向国际的金融服务平台，以自由贸易账户作为载体，各类金融服务平台的成功建立与有效运营，可以加快人民币资本项目可兑换进程，未来上海会成为人民币回流最大的目的地和集散地。

农银国际报告认为，2015年中国将会以上海自贸区为蓝本再建立三个新的自贸区，这些自贸区内将会有更多的措施来促进资本账开放，且区内的企业将可以在人民币离岸中心获得更多的资金来协助业务的发展。放宽中国跨境资本流动的管制，会加大人民币与其他货币的自由兑换性。

申银万国首席宏观分析师李慧勇认为，所有自贸区在金融改革领域的推进步伐都将非常谨慎，故新增的自贸区料会在贸易和投资领域的开放作为主要政策方向。

天津滨海新区一位官员则对路透表示，上海是自贸区的排头兵，定位是国际金融中心，在对外资本账户通道以推动人民币国际化，但这风险很大，需先测先试，也要有成熟的基础设施和足够量级的多层次资本市场配套，还处于强化火力中。

“我们侧重在离岸金融和融资租赁，辐射京津冀，打不同地理位置、不同功能定位牌，人民币资金池双向通道建设上也会下不少功夫。”该官员说。

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 5,615.4 31

2. 渣打 4,235.3 9

3. 法国巴黎银行 1,884.5 35

4. 法国东方汇理银行 1,160.0 14

5. 巴克莱 1,000.0 1

**本周市场动态**

--为降低回购利率的波动，香港金管局周四宣布，调整人民币日间及隔夜回购利率的计算方法，以优化人民币流动资金安排。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，人民币在跟单信用证交易价值的份额从2013年1月的7.32%增至2015年1月的9.43%，这加强了人民币在这一领域的第二大的地位，而跟单信用证的主要货币美元占近80%。

--韩国科技巨头三星电子25日正式宣告，将准备开始人民币兑韩元的直 接交易。路透报导，这将有助于首尔进一步朝全球离岸人民币中心大步迈进。

--业务侧重中国的银行家周三表示，60多家央行在货币储备中持有人民币，他们以及主权财富基金持有的人民币未来五年料增加5,000亿美元。

--尽管离岸人民币同业拆息近日回落，银行竞争人民币存款未有降温，除星展香港及工银亚洲推出人民币定存新优惠，交通银行香港分行计划发行年利率高达4.2厘的1年期零售存款证，在目前大部分年息高达4厘或以上的人民币定存多属短期存款，交银计划发行的存款有一定卖点。 （完）