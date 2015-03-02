重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2月25日-27日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 本周以累计下跌0.46%开局羊年，与中间价分别创下逾28个月和近四个月新低。国际美元强势和春节后因旅游等产生的信用卡还款需求共同驱动购汇，境内外价差较阔亦吸引套利盘在境内购汇。而重返荣枯线的汇丰中国制造业PMI初值亦未能提振汇市。自跌破去年最低价后，市场对人民币未来是否会加速走贬分歧明显。

公开市场操作: --中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。

尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。

市场人士并认为，公开市场近期的主要基调仍是根据资金面的松紧程度进行灵活调节，以维持市场相对平稳的预期。

债市: --银行间市场现券收益率当周震荡反弹，春节后资金未如预期般转松，大量逆回购和国库现金定存到期以及月末因素叠加，导致短期资金持续紧俏，流动性紧势施压现券，不过由于宽松政策预期犹在，收益率上行幅度亦受限；考虑到当前收益率水平已偏低，且隐含了对更多宽松政策的预期，因此如果没有进一步的政策利好兑现，现券再度走强的空间不大。

股市: --本周沪综指 继续震荡反弹，并重返3,300点之上，至一个月新高。节后资金需求回落带来的流动性好转，降息预期随时间推移不断增强和两会临近召开，皆支撑大盘走强，但因春节因素本周为不完整交易周，量能整体仍呈现较低水平，盘中以改革为题材的主题概念股继续受到市场追捧。