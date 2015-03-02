重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为路透中文新闻为您整理的(2月25日-27日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 本周以累计下跌0.46%开局羊年，与中间价分别创下逾28个月和近四个月新低。国际美元强势和春节后因旅游等产生的信用卡还款需求共同驱动购汇，境内外价差较阔亦吸引套利盘在境内购汇。而重返荣枯线的汇丰中国制造业PMI初值亦未能提振汇市。自跌破去年最低价后，市场对人民币未来是否会加速走贬分歧明显。
公开市场操作: --中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。
尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。
市场人士并认为，公开市场近期的主要基调仍是根据资金面的松紧程度进行灵活调节，以维持市场相对平稳的预期。
债市: --银行间市场现券收益率当周震荡反弹，春节后资金未如预期般转松，大量逆回购和国库现金定存到期以及月末因素叠加，导致短期资金持续紧俏，流动性紧势施压现券，不过由于宽松政策预期犹在，收益率上行幅度亦受限；考虑到当前收益率水平已偏低，且隐含了对更多宽松政策的预期，因此如果没有进一步的政策利好兑现，现券再度走强的空间不大。
股市: --本周沪综指 继续震荡反弹，并重返3,300点之上，至一个月新高。节后资金需求回落带来的流动性好转，降息预期随时间推移不断增强和两会临近召开，皆支撑大盘走强，但因春节因素本周为不完整交易周，量能整体仍呈现较低水平，盘中以改革为题材的主题概念股继续受到市场追捧。
期市: --沪铜当周大幅上涨1.62%，连续第四周上涨，盘中并突破43,000元关口，创下六周新高。空头回补加上交易员押注铜价将在中国需求季节性强劲的第二季到来前有所反弹，但供应过剩仍高悬铜价上空。沪铜主力合约 周五收报每吨42,730元。 --沪金当周下滑0.94%，为连续第三周下滑。本周盘中最低报244.10元，创1月12日以来的新低，但周五金价出现小幅反弹。市场预期美国升息将推迟至今年稍后，因美联储主席叶伦的讲话基调温和，超过了美国乐观经济数据及美联储其他官员讲话的影响，不过美元走软和中国需求料提振金价。沪金主力合约 周五收报246.65元。(完) (整理 边竞/倪蔚丹/张晓翀/李文科; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率