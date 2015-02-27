投行观点：瑞士信贷将Biomarin Pharmaceutical的目标价由95美元上调至115美元，评级为表现优于大盘

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
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路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨近 2%，此前美国农业部(USDA)发布的2017/18年度全球玉米结转库存预估低 于市场预期 CBOT-7月合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳3.73-3/4美元。 美国农业部在其首份2017/18市场年度供需预估中将全球玉米结转库 存预估为1.9527亿吨，低于市场预估均值2.0972亿吨。 美国农业部还下调了2016/17年度美国玉米结转库存预估至22.95亿蒲 式耳，低于4月预估的23.2亿蒲式耳和市场预估均值。 美国农业部预计2017/18年度美国玉米结转库存为21.1亿蒲式耳，略 低于市场预估均值21.22亿蒲式耳。 美国农业部上调巴西2016/17玉米产量预估至9,600万吨，4月预估为9 ,350万吨，阿根廷产量预估由3,850万吨上调至4,000万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为372,486口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)