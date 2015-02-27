《市场热谈》定向降准扩围，中国多省区域性银行可分沾雨露

* 定向降准举措正惠及多省市区域性银行

* 山东等多地央行中心支行已向当地金融机构发文

* 定向降准不影响后续宽松，全面宽松依然可期

* 扩围系执行过去政策，对降融资成本作用有限

作者 李贺/赵红梅/李铮

路透北京/香港2月27日 - 中国央行此前祭出的定向降准举措正惠及多省市区域性银行。据多位接近监管层人士透露，近日央行多家中心支行收到通知，对当地符合条件的城商行和非县域农商行实施定向降准；目前，重庆、江苏、山东、浙江、北京等地央行中心支行已向当地金融机构下发文件。

“这次各省金融机构定向降准的操作流程是央行确定标准，各地方中心支行上报，总行审批确定最终名单后，逐级下文。”一位接近央行人士称。

路透获得的下发给央行山东分支机构关于定向降准的通知显示，该省32家纳入定向降准范围的法人金融机构中，有26家符合定向降准考核标准，其中24家银行将执行16.5%的存款准备金率，即获得定向降准一个百分点。

而国内媒体稍早报导称，央行杭州中心支行自2月16日起，对浙江全省符合审慎经营要求且小微企业贷款达到规定标准的总共23家城市商业银行和非县城农村商业银行，再额外下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

证券时报周四亦报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有五家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。除了已经公告的北京银行 和盛京银行 之外，还有南京银行 、重庆银行 和徽商银行 获批定向降准。

为对冲流动性紧张和经济下行风险，中国央行此前于2月5日普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准；央行同时并宣布对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降准0.5个百分点。

2月11日北京银行率先在上交所公告称，该行获批定向降准，共下调存准率一个百分点，自2月16日起执行16.5%的人民币存准率，其中包括了央行2月5日降准之中对达标城商行的定向降准，以及去年6月对符合三农及小微倾斜达到一定比例的银行的定向降准。

**不影响后续宽松步伐**

除了覆盖范围广，此次不少纳入降准名单的区域法人银行获得一个百分点的降准。对此，某大型券商银行业分析师认为，这次除了执行2月央行发文对符合小微企业贷款考核标准的银行定向降准外，还继续执行了去年6月的定向降准政策。

中国央行去年从6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

“去年的定向降准政策可能是持续有效的，每年根据商业银行贷款结构进行调整，使符合信贷投向政策的银行与其他银行存准差距逐渐拉大，引导信贷结构调整。”他说。

交通银行金研中心研究员徐博认为，本次定向降准范围超出预期，之前只有几家上市城商行披露获得定向降准，但并不会影响后续央行全面宽松政策出台。

“经济基本面不好，增长内生动力不强；此外，2月外汇占款预计仍然出现减少的情况，也需要基础货币的补充，这次采取定向降准主要是不希望给市场太强的宽松预期，与上次降准的时间拉得远一些，未来需要全面宽松政策，一季度仍然有降息的必要。”他称。

最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略升，三个月来首次重返荣枯线之上，但新出口订单恶化显示当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

广发证券银行业分析师沐华亦表示，本次定向降准扩围和全面宽松并不冲突，定向降准的目标主要是引导信贷结构调整，而全面降准的目标则针对外汇占款的下降。

中国央行此前数据显示，1月金融机构口径外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。招商证券宏观分析师谢亚轩认为，鉴于外汇占款低迷，2015年货币政策调整的节奏和方式都会更加积极，预计全年外汇占款新增量仅为0-5000亿元，基础货币缺口在2万亿左右，对应着2-3次降准。

对本次定向降准于降低贷款加权利率的效果，徐博认为，这次释放基础货币数量有限，难以压低资金价格，同时，定向降准的效果也受制于资金数量价格传导不畅，本次操作的流动性调节意义更大。