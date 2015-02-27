美国各类经济指标总览--2015/2/27

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
美国商务部周五公布，第四季GDP环比年率修正值为成长2.2%，预估为增长2.1%。第四季GDP平减指数为上升0.1% (预估为持平)，前值为下滑0.1%；第四季个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.4%(预估为下滑0.5%，前值为下滑0.5%) 当前值 前次值 失业率(%) 5.7 (1月) 5.6 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加25.7 (1月) 增加32.9 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.5 (1月) -0.2 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.7 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 实质所得(%) +1.2 (1月) +0.2 (12月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (1月) -0.2 (12月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (1月) +0.3 (12月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季修正值) +2.6 (第四季初值) GDP平减指数(%) +0.1 (第四季修正值) -0.1 (第四季初值) 零售销售(%) -0.8 (1月) -0.9 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差465.6 (12月) 逆差397.5 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.4 (1月) 79.4 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.3 (2月21日当周) 28.3 (2月14日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字180 (1月) 盈余20 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.4 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (12月) +0.3 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.4 (第四季修正值) -0.5 (第四季初值) 消费者信贷(亿美元) 增加147.5 (12月) 增加134.7 (11月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) ＋0.4 (12月) -0.2 (11月修正值) 消费者信心 96.4 (2月) 103.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 106.5 (1月) 108.7 (12月) 建筑许可(万户) 106 (1月修正值) 105.8 (12月修正值) 成屋销售(万户) 482 (1月) 507 (12月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (1月) 48.2 (12月修正值) 工厂订单(%) -3.4 (12月) -1.7 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.8 (1月) -3.3 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 53.5 (1月) 55.1 (12月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (12月) +0.8 (11月) 进口物价(%) -2.8% (1月) -1.9% (1月修正值) 出口物价(%) -2.0% (1月) -1.0% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +2.7 (第四季初值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -1.8 (第四季初值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨近 2%，此前美国农业部(USDA)发布的2017/18年度全球玉米结转库存预估低 于市场预期 CBOT-7月合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳3.73-3/4美元。 美国农业部在其首份2017/18市场年度供需预估中将全球玉米结转库 存预估为1.9527亿吨，低于市场预估均值2.0972亿吨。 美国农业部还下调了2016/17年度美国玉米结转库存预估至22.95亿蒲 式耳，低于4月预估的23.2亿蒲式耳和市场预估均值。 美国农业部预计2017/18年度美国玉米结转库存为21.1亿蒲式耳，略 低于市场预估均值21.22亿蒲式耳。 美国农业部上调巴西2016/17玉米产量预估至9,600万吨，4月预估为9 ,350万吨，阿根廷产量预估由3,850万吨上调至4,000万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为372,486口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)