表格：美国第四季GDP环比年率修正值为成长2.2%，预估为增长2.1%

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透2月27日 - 美国商务部周五公布：
* 美国第四季最终销售成长2.1%(市场预估为增长1.6%)，前值为成长1.8%
* 美国第四季GDP平减指数为上升0.1%(预估为持平)，前值为下滑0.1%
* 美国第四季消费者支出为增长4.2%(前值为成长4.3%)
* 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.4%(预估为下滑0.5%，前值为下滑0.5%)
* 美国第四季核心PCE物价指数上涨1.1%(预估为上涨1.1%)，前值为涨1.1%
* 美国第四季出口增加3.2%(前值为增加2.8%)，进口增长10.1%(前值为增长8.9%)
第四季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第四季 第四季 第三季 2014年
修正值 初值
实质GDP环比年率 2.2 2.6 5.0 2.4
国内产品最终销售 2.1 1.8 5.0 2.3
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4 -0.5 1.2 1.3
核心PCE物价指数 1.1 1.1 1.4 1.4
GDP隐性平减指数 0.1 -0.1 1.4 1.5
消费者支出 4.2 4.3 3.2 2.5
耐久财(耐用品) 6.0 7.4 9.2 6.9
非耐久财 3.8 4.4 2.5 1.8
服务业 4.1 3.7 2.5 2.0
企业投资 4.8 1.9 8.9 6.3
房屋投资 3.4 4.1 3.2 1.6
出口 3.2 2.8 4.5 3.1
进口 10.1 8.9 -0.9 4.0 (完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)