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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 21:39 BJT

表格：美国第四季GDP环比年率修正值为成长2.2%，预估为增长2.1%

路透2月27日 - 美国商务部周五公布：

* 美国第四季最终销售成长2.1%(市场预估为增长1.6%)，前值为成长1.8%

* 美国第四季GDP平减指数为上升0.1%(预估为持平)，前值为下滑0.1%

* 美国第四季消费者支出为增长4.2%(前值为成长4.3%)

* 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.4%(预估为下滑0.5%，前值为下滑0.5%)

* 美国第四季核心PCE物价指数上涨1.1%(预估为上涨1.1%)，前值为涨1.1%

* 美国第四季出口增加3.2%(前值为增加2.8%)，进口增长10.1%(前值为增长8.9%)

第四季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第四季 第四季 第三季 2014年

修正值 初值

实质GDP环比年率 2.2 2.6 5.0 2.4

国内产品最终销售 2.1 1.8 5.0 2.3

个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4 -0.5 1.2 1.3

核心PCE物价指数 1.1 1.1 1.4 1.4

GDP隐性平减指数 0.1 -0.1 1.4 1.5

消费者支出 4.2 4.3 3.2 2.5

耐久财(耐用品) 6.0 7.4 9.2 6.9

非耐久财 3.8 4.4 2.5 1.8

服务业 4.1 3.7 2.5 2.0

企业投资 4.8 1.9 8.9 6.3

房屋投资 3.4 4.1 3.2 1.6

出口 3.2 2.8 4.5 3.1

进口 10.1 8.9 -0.9 4.0 (完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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