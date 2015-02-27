南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，因1月出现贸易逆差

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
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路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特兑美元周五下挫超过1%，至约一周最低，因1月南非贸易从12月顺差转为严重逆差，直指南非经常账将继续受压。
南非长时期面临预算和国际收支赤字的双重困扰，使兰特特别容易在全球避险意愿升温时走低，因资金会流出新兴市场。
1521 GMT，兰特兑美元 报11.6670兰特，较周四收盘下挫1.1%，
在南非贸易数据公布后，兰特下跌。南非税务局数据显示，1月南非贸易逆差为242.2亿兰特(21亿美元)，12月为贸易顺差66.7亿兰特。
兰特今年迄今再下挫5%，因投资者担心2008年以来最严重的电力供应短缺对南非经济造成的影响。(完)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。