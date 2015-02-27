南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，因1月出现贸易逆差

路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特兑美元周五下挫超过1%，至约一周最低，因1月南非贸易从12月顺差转为严重逆差，直指南非经常账将继续受压。

南非长时期面临预算和国际收支赤字的双重困扰，使兰特特别容易在全球避险意愿升温时走低，因资金会流出新兴市场。

1521 GMT，兰特兑美元 报11.6670兰特，较周四收盘下挫1.1%，

在南非贸易数据公布后，兰特下跌。南非税务局数据显示，1月南非贸易逆差为242.2亿兰特(21亿美元)，12月为贸易顺差66.7亿兰特。