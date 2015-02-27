英国金融市场：英镑/欧元触及七年高位后持稳，但不肯定大选前可续升多少

路透伦敦2月27日 - 英镑周五基本持稳，本周英镑走势反复，兑欧元一度升至七年高位，尽管市场怀疑在5月选情紧张的英国大选前，英镑可续升多少。

欧洲兑美元在午后交易中反弹，扶助英镑兑美元从早盘触及1.54美元以下的日内低位反弹。英镑兑欧元 小涨0.12%，报0.7254英镑，此为2007年底来最高，但较周四高位仅高0.0003英镑。

尽管英镑周五上涨，但英镑兑美元较上日触及的八周高位低几乎0.01美元，对英国大选前面临政策风险的关注愈发增强，扶助降低过去一个月看涨英镑的人气。

“今日是先抑后扬的一个交易日，”一伦敦经纪说，“但鉴于美元过去24小时走强的人气，我不知道英镑昨日高位是否够稳。”

几家主要银行分析师团队本周相继对英镑风险提出警告，他们担忧如果中间偏左的工党政府执政，那么扩大支出，增税及加强对金融业的管制将是工作重点。

“感觉是选举风险最终成为市场焦点，”法国巴黎银行汇市策略师Michael Sneyd说。

“自今年初英镑表现强劲后，人们在想这是很好的水平，可以开始为大选的紧张因素布仓。我们肯定是在这一阵营。”

英债收益率周五大涨，跟随德债收益率上升，因此前数据显示上月一些欧元区国家通缩压力不是原先担心的严重，英国消费信心数据强劲也提振英债收益率。