纽约期市：原糖期货跌至2010年5月来低位，3月合约有大量交割

路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下滑至2010年5月来最低水平，近月合约在今日收市到期，其溢价在交割前最后一个交易日上升。
阿拉比卡咖啡期货尾盘受技术性卖盘拖累，小幅下跌至一年低位，令其较罗布斯塔咖啡期货溢价降至2014年2月来最低水平。
可可期货连涨第二日，扩大周三从数月高位回落后反弹幅度。
原糖期货收低，在2月下跌8.4%，为2012年8月来表现最差的一个月，因供应充足令期货受压。
ICE-5月原糖期货 收跌0.22美分，或1.6%，报每磅13.77美分，3月/5月溢价走宽至0.08美分，高于周四的0.05美分。
在收市后，交易商表示ED&F Man和Sucden将收到3月原糖合约交割约100万吨，这些合约在今日收市到期。
这将2013年10月来最大规模的交割。
5月白糖期货 收低4.40美元，或1.2%，收报每吨371.80美元。
ICE阿拉比卡咖啡期货在收盘前六分钟小跌至一年低位，该合约在2月大跌14.6%，为2011年9月来表现最差的一个月，因巴西迎来急需的降雨。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌0.05美分，或0.04%，收报每磅1.405美元，在尾盘跌至一年最低的1.4015美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收高38美元，或2%，报每吨1,907美元。
5月伦敦可可期货 收高18英镑，或0.9%，报每吨2,026英镑，在2月上涨7.7%，为2012年2月来最大月度升幅。
5月纽约可可期货 收涨35美元，或1.2%，报每吨3,016美元，在2月收涨11.8%，为2011年4月来最大月度升幅。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)