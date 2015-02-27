版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 28日 星期六 05:21 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.45%，Nasdaq指数下跌0.49%

路透纽约2月27日 - 美国股市周五收低，因美国第四季经济增速没有原先所想的快，但标普500指数在2月创下2011年10月来最大月度升幅。

道琼工业指数 收跌81.72点，或0.45%，至18,132.70点；标准普尔500指数 下跌6.24点，或0.3%，至2,104.50点；Nasdaq指数 下滑24.36点，或0.49%，至4,963.53点。

在2月，道指劲升5.6%，标普500指数大涨5.5%，Nasdaq指数劲涨7.1%。

本周，道指小跌0.04%，标普500指数下滑0.3%，Nasdaq指数上升0.2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐