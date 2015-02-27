美国股市：受GDP数据拖累收低，但三大股指2月大涨

* 美国第四季GDP环比年率被下修

* 道指跌0.5%，标普500指数下滑0.3%，Nasdaq指数跌0.5%

路透纽约2月27日 - 美国股市标普500指数在2月创下2011年10月来最大月度升幅，但美股周五收低，因美国第四季经济成长放缓的速度远大于初估值。

标普500指数在2月大涨5.5%。Nasdaq指数2月劲升7.1%，创下2012年1月表现最好的一个月。Nasdaq指数上涨，离五千点大关和2000年3月创下的纪录高位不远。

另一份经济报告显示，2月美国芝加哥采购经理人指数降至2009年7月来最低。

“今早公布GDP数据有些令人沮丧，这可能为市场设下基调，不是那么热烈，”Janney Montgomery Scott首席投资长Mark Luschini说。

苹果 下挫1.5%，报128.46美元，拖累标普500指数和Nasdaq指数表现。Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示，投资者可能在3月9日苹果预料发布智能手表前对苹果获利了结。

下跌个股中，零售商J.C. Penney 劲跌6.8%，报8.50美元，此前公布公布意外季度亏损，且预计今年利润小幅改善。

道琼工业指数 收跌81.72点，或0.45%，至18,132.70点；标准普尔500指数 下跌6.24点，或0.3%，至2,104.50点；Nasdaq指数 下滑24.36点，或0.49%，至4,963.53点。

美国股市今年开局迟滞，至2月大幅反弹。在2月，道指劲升5.6%，为2013年1月来表现最好的一个月。

Monster Beverage 暴涨13.1%，报141.12美元，为最大百分比升幅的标普500指数和Nasdaq指数成份股。汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第四季盈利增长6.8%，高于今年初时预期的升幅。

美国银行 下挫1.4%，报15.81美元，此前该行表示，两名董事会成员和会计总监未来几周离职。瑞银也将美银评级从“买入”下调至“中性”。

成交清淡，根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为65亿股，低于本月迄今日成交均值约68亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,567和1,485股，比率为1.06:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,694和1,048股，比率为1.62:1。

26只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；93只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，27只触及新低。