美国股市：受GDP数据拖累收低，但三大股指2月大涨

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
* 美国第四季GDP环比年率被下修
* 道指跌0.5%，标普500指数下滑0.3%，Nasdaq指数跌0.5%
路透纽约2月27日 - 美国股市标普500指数在2月创下2011年10月来最大月度升幅，但美股周五收低，因美国第四季经济成长放缓的速度远大于初估值。
标普500指数在2月大涨5.5%。Nasdaq指数2月劲升7.1%，创下2012年1月表现最好的一个月。Nasdaq指数上涨，离五千点大关和2000年3月创下的纪录高位不远。
另一份经济报告显示，2月美国芝加哥采购经理人指数降至2009年7月来最低。
“今早公布GDP数据有些令人沮丧，这可能为市场设下基调，不是那么热烈，”Janney Montgomery Scott首席投资长Mark Luschini说。
苹果 下挫1.5%，报128.46美元，拖累标普500指数和Nasdaq指数表现。Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示，投资者可能在3月9日苹果预料发布智能手表前对苹果获利了结。
下跌个股中，零售商J.C. Penney 劲跌6.8%，报8.50美元，此前公布公布意外季度亏损，且预计今年利润小幅改善。
道琼工业指数 收跌81.72点，或0.45%，至18,132.70点；标准普尔500指数 下跌6.24点，或0.3%，至2,104.50点；Nasdaq指数 下滑24.36点，或0.49%，至4,963.53点。
美国股市今年开局迟滞，至2月大幅反弹。在2月，道指劲升5.6%，为2013年1月来表现最好的一个月。
Monster Beverage 暴涨13.1%，报141.12美元，为最大百分比升幅的标普500指数和Nasdaq指数成份股。汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第四季盈利增长6.8%，高于今年初时预期的升幅。
美国银行 下挫1.4%，报15.81美元，此前该行表示，两名董事会成员和会计总监未来几周离职。瑞银也将美银评级从“买入”下调至“中性”。
成交清淡，根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为65亿股，低于本月迄今日成交均值约68亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,567和1,485股，比率为1.06:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,694和1,048股，比率为1.62:1。
26只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；93只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，27只触及新低。
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨近 2%，此前美国农业部(USDA)发布的2017/18年度全球玉米结转库存预估低 于市场预期 CBOT-7月合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳3.73-3/4美元。 美国农业部在其首份2017/18市场年度供需预估中将全球玉米结转库 存预估为1.9527亿吨，低于市场预估均值2.0972亿吨。 美国农业部还下调了2016/17年度美国玉米结转库存预估至22.95亿蒲 式耳，低于4月预估的23.2亿蒲式耳和市场预估均值。 美国农业部预计2017/18年度美国玉米结转库存为21.1亿蒲式耳，略 低于市场预估均值21.22亿蒲式耳。 美国农业部上调巴西2016/17玉米产量预估至9,600万吨，4月预估为9 ,350万吨，阿根廷产量预估由3,850万吨上调至4,000万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为372,486口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)