中国政治：今年首轮中央巡视组工作启动，进驻华能集团和国家电网等--新华

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京2月28日 - 新华社周五晚间报导称，中央第七、第八、第九巡视组近日分别进驻华能集团、国家电网公司、中国船舶重工集团公司开展专项巡视工作。这标志着，今年中央首轮巡视工作已陆续展开。
报导指出，中央巡视组将在上述单位工作两个月，设专门值班电话、专门邮政信箱等，受理反映上述单位领导班子成员、下一级领导班子成员和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于党风廉政建设、执行中央八项规定精神、执行政治纪律和选拔任用干部方面的举报和反映。
经批准，中央巡视组将对中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、国家开发投资公司、中国东方电气集团有限公司、中国电子科技集团公司等26家央企进行专项巡视，这也是今年中央首轮巡视。
这26家央企中还包括，中国电子信息产业集团有限公司、中国电力投资集团公司、国家核电技术有限公司、中国中化集团公司、中国五矿集团公司、中国华能集团公司、中国建筑工程总公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国船舶重工集团公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国机械工业集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、宝钢集团有限公司、武汉钢铁（集团）公司。
中共十八大以来，中央巡视组已进行了五轮巡视，实现了对31个省区市和新疆生产建设兵团的全覆盖。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。