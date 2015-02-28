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亚洲 | 2015年 2月 28日 星期六 10:35 BJT

中国政治：第十二届政协三次会议将于3月3日在北京召开--新华

路透北京2月28日 - 新华社周五报导称，第十二届政协常务委员会第九次会议决定，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第三次会议于2015年3月3日在北京召开。

中国十二届全国人大常委会第12次会议此前决定，十二届全国人大三次会议将于2015年3月5日在北京召开。

中国每年的人大和政协“两会”主要议程一般包括：听取和审议政府工作报告、审查和批准上一年国民经济和社会发展计划执行情况，以及批准新一年国民经济和社会发展计划等报告。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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