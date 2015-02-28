《中国债市每日综述》现券及IRS成交稀少波动不大，供给增多资金面稍获改善

* 现券及IRS均波动不大，成交清淡

* 资金供给增多，流动性逐步改善

* 债市短期观望情绪不减

* 机构仍关注政策能否继续宽松

路透上海2月28日 - 中国银行间市场周六现券收益率及IRS(利率互换)波动甚微，成交极其清淡。交易员表示，今日为非正常工作日，部分机构休假，市场整体成交稀少，尽管午后资金呈逐步好转势头，但现券暂时动静不大。

他们并指出，机构整体观望情绪仍较浓，短期内债市仍将寄望宽松政策预期，继续关注未来政策进一步动向。

因春节假期换休，本周六(2月28日)银行间本币市场仍开市交易。

“(现券)今天没动，都没报价的，成交不多，IRS更没成交了。”上海一银行交易员称，感觉也没什么明确预期，先走一步看一步吧。

他并谈到，近期定向降准的范围据说是还在逐步扩大，不过现券已经提前渗透了宽松的利好，短期继续走强动力也不足。

中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有五家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。

华中一银行交易员表示，机构目前整体观望情绪还是比较浓重，现券和IRS都是依赖宽松政策在支撑，毕竟宏观经济走势整体依旧疲弱。

剩余期限近9.74年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.74%/3.7250%，上日尾盘为3.740%/3.7150%；剩余期限近2.87年的国开行固息债150201最新报价收益率 在3.6450%/3.6250%，上日尾盘为3.6350%/3.6250%。

**资金面逐步改善**

周六银行间市场七天及隔夜回购利率小幅回落。交易员表示，月末渐行渐远，伴随着节后现金逐步回流，紧绷的资金面今日终于稍见缓解，同时午后市场传言央行SLO投放驰援流动性，大行出资意愿亦有增强，场内资金拆借难度也逐步改善。

他们指出，虽然按照惯例月初回购利率有望逐步回落，但是下周大量逆回购仍有到期，机构仍关注央行进一步如何操作。

“上午出钱的不多，不过比起昨天来就好些了。”华南一银行交易员表示，下午出钱的机构忽然就多起来了，大行也都在出资了，感觉应该是现金逐步回流银行体系，不过也有传言央行SLO投放的。

上海另一银行交易员表示，也可能今天不是正常工作日，大家到期没那么多也有一定关系，不过从场内资金来看，隔夜供给明显增多。

对于未来资金预期，上海一银行交易员表示，如果今天是资金回流引起的宽松话，下周前半段应该能持续一段，不过也要看央妈操作，毕竟逆回购到期2200亿呢。

路透统计显示，下周公开市场逆回购到期2,200亿元人民币。

央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为4,496.6亿元，较上一交易日的7,552.17缩减超四成；其中，隔夜品种成交3,143.41亿元，上一交易日为3,486.65亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5109 3.5345 -2.36 3,143.41

七天 4.8215 4.8336 -1.21 923.72

14天 4.9871 4.9467 +4.04 264.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7500 1.8200 +93.00 40.70

七天 3.2600 3.1100 +15.00 4.92

14天 3.6550 3.4650 +19.00 0.45

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5400 3.5000 +4.00 --

七天 4.9900 4.7500 +24.00 --

14天 4.8700 5.0000 -13.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4410 3.3180 +12.30 --

七天 4.7720 4.7150 +5.70 --

三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --