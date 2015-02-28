《中国债市每日综述》现券及IRS成交稀少波动不大，供给增多资金面稍获改善

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 现券及IRS均波动不大，成交清淡
* 资金供给增多，流动性逐步改善
* 债市短期观望情绪不减
* 机构仍关注政策能否继续宽松
路透上海2月28日 - 中国银行间市场周六现券收益率及IRS(利率互换)波动甚微，成交极其清淡。交易员表示，今日为非正常工作日，部分机构休假，市场整体成交稀少，尽管午后资金呈逐步好转势头，但现券暂时动静不大。
他们并指出，机构整体观望情绪仍较浓，短期内债市仍将寄望宽松政策预期，继续关注未来政策进一步动向。
因春节假期换休，本周六(2月28日)银行间本币市场仍开市交易。
“(现券)今天没动，都没报价的，成交不多，IRS更没成交了。”上海一银行交易员称，感觉也没什么明确预期，先走一步看一步吧。
他并谈到，近期定向降准的范围据说是还在逐步扩大，不过现券已经提前渗透了宽松的利好，短期继续走强动力也不足。
中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有五家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。
华中一银行交易员表示，机构目前整体观望情绪还是比较浓重，现券和IRS都是依赖宽松政策在支撑，毕竟宏观经济走势整体依旧疲弱。
剩余期限近9.74年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.74%/3.7250%，上日尾盘为3.740%/3.7150%；剩余期限近2.87年的国开行固息债150201最新报价收益率 在3.6450%/3.6250%，上日尾盘为3.6350%/3.6250%。
**资金面逐步改善**
周六银行间市场七天及隔夜回购利率小幅回落。交易员表示，月末渐行渐远，伴随着节后现金逐步回流，紧绷的资金面今日终于稍见缓解，同时午后市场传言央行SLO投放驰援流动性，大行出资意愿亦有增强，场内资金拆借难度也逐步改善。
他们指出，虽然按照惯例月初回购利率有望逐步回落，但是下周大量逆回购仍有到期，机构仍关注央行进一步如何操作。
“上午出钱的不多，不过比起昨天来就好些了。”华南一银行交易员表示，下午出钱的机构忽然就多起来了，大行也都在出资了，感觉应该是现金逐步回流银行体系，不过也有传言央行SLO投放的。
上海另一银行交易员表示，也可能今天不是正常工作日，大家到期没那么多也有一定关系，不过从场内资金来看，隔夜供给明显增多。
对于未来资金预期，上海一银行交易员表示，如果今天是资金回流引起的宽松话，下周前半段应该能持续一段，不过也要看央妈操作，毕竟逆回购到期2200亿呢。
路透统计显示，下周公开市场逆回购到期2,200亿元人民币。
央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为4,496.6亿元，较上一交易日的7,552.17缩减超四成；其中，隔夜品种成交3,143.41亿元，上一交易日为3,486.65亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5109 3.5345 -2.36 3,143.41
七天 4.8215 4.8336 -1.21 923.72
14天 4.9871 4.9467 +4.04 264.15
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7500 1.8200 +93.00 40.70
七天 3.2600 3.1100 +15.00 4.92
14天 3.6550 3.4650 +19.00 0.45
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5400 3.5000 +4.00 --
七天 4.9900 4.7500 +24.00 --
14天 4.8700 5.0000 -13.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.4410 3.3180 +12.30 --
七天 4.7720 4.7150 +5.70 --
三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。