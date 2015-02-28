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货币新闻 | 2015年 2月 28日 星期六 18:11 BJT

中国央行：3月1日起下调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点

路透北京2月28日 - 中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

刊登在央行网站的新闻稿称，推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。（完）

更多细节，请点选央行网站（www.pbc.gov.cn） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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