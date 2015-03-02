《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国联合 120 35 9 3/2簿记建档 农业银行 AA+(大公国际) 3/3 3/4 水泥集团 交通银行 A+pi(中债资信) ======================================================================================= *小商品城 15 5 6 3/2簿记建档 招商银行 AA+(新世纪) 3/3 3/4
农业银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *北京首都 150 10 6 3/2簿记建档 工商银行 AAA(联合资信) 3/4 3/5 旅游集团 中信银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *国电电力 260 45 9 3/2簿记建档 浦发银行 AAA 3/4 3/5
交通银行 ======================================================================================= *郑州煤炭 70 25 6 3/2簿记建档 华夏银行 AA+(大公国际) 3/4 3/5 工业集团 兴业银行 A(中债资信) ======================================================================================= 中材股份 80 18 6 2/28-3/2簿记 北京银行 AAA(中诚信) 3/3 3/4
AA+(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东吴证券 31 10 3 3/4招标 浦发银行 AA+ 3/5 3/6
(最高发行余额) ======================================================================================= *甘肃省公路航空 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9 旅游投资集团 ======================================================================================= *德力西集团 10 5 12 3/4簿记建档 农业银行 AA 3/6 3/9 ======================================================================================= 九州通 9 9 12 3/2簿记建档 中信银行 AA+ 3/4 3/5
======================================================================================= 山东玉皇化工 5 5 12 3/2簿记建档 交通银行 AA 3/4 3/5
中信建投证券 ======================================================================================= 广西建工集团 7 3 12 3/2簿记建档 农业银行 AA 3/4 3/5 ======================================================================================= 吉林森林 14 7 12 3/3簿记建档 兴业银行 AA 3/4 3/5 工业集团 ======================================================================================= 万华实业集团 27 4 12 3/4簿记建档 华夏银行 AA+ 3/6 3/9 ======================================================================================= 西部矿业集团 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9 ======================================================================================= 岳阳纸业 6.5 3.5 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA 3/6 3/9
进出口行 ======================================================================================= 河北省物 2 2 12 3/5簿记建档 民生银行 AA- 3/6 3/9 流产业集团 ======================================================================================= 开元旅业集团 10 5 12 3/5簿记建档 中信银行 AA 3/9 3/10 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 国电集团 65 30 5 3/2簿记建档 工商银行 AAA 3/3 3/4
建设银行 ======================================================================================= 上海复星 40 20 3 3/3簿记建档 浦发银行 AA+ 3/5 3/6 高科技(集团) 上海银行 ======================================================================================= 四川省铁路 80 35 永续中票 3/5簿记建档 兴业银行 AA+ 3/6 3/9 产业投资集团 农业银行
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 福建省南 8 4 5 3/5簿记建档 国开行 AA 3/6 3/9 平市高速公路 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率