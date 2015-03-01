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亚洲 | 2015年 3月 1日 星期日 09:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.12 -0.27 -0.72 537540

搜狐 52.62 -0.56 -1.05 340832

网易 100.04 -4.70 -4.49 704038

百度 203.75 -2.13 -1.03 2399048

台湾

台湾积体电路 24.53 -0.15 -0.61 1765211

联电 2.51 -0.01 -0.40 160572

日月光 7.10 -0.07 -0.98 577450

硅品精密 8.85 -0.24 -2.64 1184537

和信超媒体 0.81 +0.00 +0.00 21152

友达 5.23 -0.03 -0.57 509042

中华电信 31.46 +0.07 +0.22 37763

台湾国际航电 49.63 +0.20 +0.40 1305377

香港

中国移动 67.75 -0.86 -1.25 242712

中国联通 16.91 +0.30 +1.81 98687

中国电信 65.85 +1.27 +1.97 8707

中芯国际 4.37 +0.05 +1.16 6092

电讯盈科 6.30 -0.10 -0.79 219

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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