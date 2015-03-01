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市场报道 | 2015年 3月 1日 星期日 10:04 BJT

全球汇市：最近一周投机客美元净多仓续降至逾两个月最低-CFTC/路透

路透2月27日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客进一步减持美元多头仓位，使之降至两个多月以来最
低水准。
    
    2月24日止当周，美元净多仓下降至408.1亿美元，为连续第三周下滑
。此前一周为420.4亿美元。
    
    不过，美元净多仓仍然连续第九周维持在400亿美元以上。
    
    一批好坏不一的美国经济数据在一定程度上削弱了对美元的看多气氛
，市场人士将其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的预期，从
原本的今年中期进一步推后。
    
    欧元净空仓持续下滑，降为177,736口，前一周为185,582口。
    
    瑞郎净空仓亦收缩至5,085口，为12月中旬以来的最低水平。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                 2月24日当周         前一周
    多头仓位       31,611            31,269
    空头仓         79,123            80,360
    净仓位        -47,512           -49,091
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                 2月24日当周         前一周
    多头仓位       45,511            47,175
    空头仓位      223,247           232,757
    净仓位       -177,736          -185,582

    英镑(62,500英镑为1口)           
                 2月24日当周        前一周
    多头仓位       46,741           42,999
    空头仓位       68,611           71,797
    净仓位        -21,870          -28,798

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                  2月24日当周       前一周
    多头仓位         5,228            4,740
    空头仓位        10,313           10,784
    净仓位          -5,085           -6,044
    
    加元(100,000加元为1口)           
                   2月24日当周       前一周
    多头仓位        22,423           19,998
    空头仓位        58,668           52,840
    净仓位         -36,245          -32,842
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                   2月24日当周       前一周
    多头仓位        15,597           17,230
    空头仓位        78,751           71,061
    净仓位         -63,154          -53,831

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                   2月24日当周       前一周
    多头仓位        11,107           10,021
    空头仓位        15,437           15,774
    净仓位      　  -4,330           -5,753(完)
        全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
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    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
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CN]
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CN]
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CN]
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 (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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