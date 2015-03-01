全球汇市：最近一周投机客美元净多仓续降至逾两个月最低-CFTC/路透

路透2月27日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客进一步减持美元多头仓位，使之降至两个多月以来最 低水准。 2月24日止当周，美元净多仓下降至408.1亿美元，为连续第三周下滑 。此前一周为420.4亿美元。 不过，美元净多仓仍然连续第九周维持在400亿美元以上。 一批好坏不一的美国经济数据在一定程度上削弱了对美元的看多气氛 ，市场人士将其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的预期，从 原本的今年中期进一步推后。 欧元净空仓持续下滑，降为177,736口，前一周为185,582口。 瑞郎净空仓亦收缩至5,085口，为12月中旬以来的最低水平。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月24日当周 前一周 多头仓位 31,611 31,269 空头仓 79,123 80,360 净仓位 -47,512 -49,091 欧元(125,000欧元为1口) 2月24日当周 前一周 多头仓位 45,511 47,175 空头仓位 223,247 232,757 净仓位 -177,736 -185,582 英镑(62,500英镑为1口) 2月24日当周 前一周 多头仓位 46,741 42,999 空头仓位 68,611 71,797 净仓位 -21,870 -28,798 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月24日当周 前一周 多头仓位 5,228 4,740 空头仓位 10,313 10,784 净仓位 -5,085 -6,044 加元(100,000加元为1口) 2月24日当周 前一周 多头仓位 22,423 19,998 空头仓位 58,668 52,840 净仓位 -36,245 -32,842 澳元(100,000澳元为1口) 2月24日当周 前一周 多头仓位 15,597 17,230 空头仓位 78,751 71,061 净仓位 -63,154 -53,831 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月24日当周 前一周 多头仓位 11,107 10,021 空头仓位 15,437 15,774 净仓位 -4,330 -5,753(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 徐文焰；审校 郑茵)