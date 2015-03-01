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市场报道 | 2015年 3月 1日 星期日 10:05 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月24日持仓报告(表)

路透2月27日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年2月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(171,520口)

50,336 80,639 17,653 91,161 50,893 159,150 149,185 12,370 22,335

较2月17日变动(未平仓合约：减少14,155口)

5,810 -2,052 -13,374 -5,851 2,862 -13,415 -12,564 -740 -1,591

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.3 47.0 10.3 53.1 29.7 92.8 87.0 7.2 13.0

各类交易商数量(总计为269家)

58 138 62 47 51 150 216(完)

(整理 徐文焰；审校 郑茵)
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