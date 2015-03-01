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市场报道 | 2015年 3月 1日 星期日 10:05 BJT

CFTC报告：COMEX期金2月24日持仓报告(表)

路透2月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年2月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(399,307口)

184,416 58,245 41,717 133,432 269,126 359,565 369,088 39,742 30,219

较2月17日变动(未平仓合约：增加9,777口)

-3,705 1,858 6,852 7,999 58 11,146 8,768 -1,369 1,009

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.2 14.6 10.4 33.4 67.4 90.0 92.4 10.0 7.6

各类交易商数量(总计为305家)

142 81 75 54 53 228 184(完)

(整理 徐文焰；审校 郑茵)
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