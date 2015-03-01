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市场报道 | 2015年 3月 1日 星期日 10:06 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月24日持仓报告(表)

路透2月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年2月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,695,437口)

490,905 221,068 511,265 606,080 886,414 1608250 1618747 87,187 76,690

较2月17日变动(未平仓合约：增加5,471口)

12,164 41,717 -41,205 25,666 9,368 -3,375 9,880 8,846 -4,409

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 13.0 30.2 35.7 52.3 94.9 95.5 5.1 4.5

各类交易商数量(总计为378家)

131 118 152 91 98 307 303(完) (整理 徐文焰；审校 郑茵)
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