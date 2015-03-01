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市场报道 | 2015年 3月 1日 星期日 10:08 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月24日持仓报告(表)

路透2月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年2月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(183,230口)

83,707 37,130 10,530 72,388 125,912 166,625 173,572 16,605 9,658

较2月17日变动(未平仓合约：增加2,695口)

7,709 -4,052 -3,360 -2,591 11,442 1,758 4,030 937 -1,335

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.7 20.3 5.7 39.5 68.7 90.9 94.7 9.1 5.3

各类交易商数量(总计为264家)

115 65 59 52 60 195 163(完)

(整理 徐文焰；审校 郑茵)
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