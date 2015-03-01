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市场报道 | 2015年 3月 1日 星期日 10:08 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货2月24日持仓报告(表)

路透2月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年2月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,294,525口)

381,314 217,503 200,503 599,617 642,401 1181434 1060407 113,091 234,118

较2月17日变动(未平仓合约：减少67,631口)

16,296 2,564 -17,808 -67,372 -46,017 -68,884 -61,261 1,253 -6,370

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 16.8 15.5 46.3 49.6 91.3 81.9 8.7 18.1

各类交易商数量(总计为710家)

159 151 171 239 311 507 564(完)

(整理 徐文焰；审校 郑茵)
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