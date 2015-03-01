版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 1日 星期日 10:09 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月24日持仓报告(表)

路透2月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年2月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(401,742口)

124,096 147,364 79,130 162,616 130,159 365,842 356,653 35,900 45,089

较2月17日变动(未平仓合约：减少8,843口)

1,439 6,537 -4,535 -5,140 -12,394 -8,236 -10,392 -607 1,549

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 36.7 19.7 40.5 32.4 91.1 88.8 8.9 11.2

各类交易商数量(总计为395家)

134 113 133 98 95 311 286

(完)

(整理 徐文焰；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐