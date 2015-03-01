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货币新闻 | 2015年 3月 1日 星期日 10:07 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月24日持仓报告(表)

路透2月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年2月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(677,947口)

176,219 189,285 108,302 341,454 263,362 625,975 560,949 51,972 116,998

较2月17日变动(未平仓合约：减少24,757口)

11,013 -4,526 -11,481 -27,171 -9,764 -27,639 -25,771 2,882 1,014

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 27.9 16.0 50.4 38.8 92.3 82.7 7.7 17.3

各类交易商数量(总计为619家)

143 210 190 160 203 427 511(完) (整理 徐文焰；审校 郑茵)
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