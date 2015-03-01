《全球主要央行会议预告》--2015年3月-12月

以下为全球主要央行在2015年3月至12月的议息会议及其它重要声明的日 程安排。 ========================================================== 美国联邦公开市场委员会(FOMC) 3月17日至3月18日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 3月18日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 ========================================================== 欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福 3月5日(塞浦路斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者 会。 3月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至3月19日)。 4月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 4月15日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至6月18日)。 7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至9月17日)。 10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者 会。 11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至12月17日)。 ========================================================== 英国央行 3月4日－货币政策会议(至3月5日)。 4月8日－货币政策会议(至4月9日)。 5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。 6月3日－货币政策会议(至6月4日)。 7月8日－货币政策会议(至7月9日)。 8月5日－货币政策会议(至8月6日)。 9月9日－货币政策会议(至9月10日)。 10月7日－货币政策会议(至10月8日)。 11月4日－货币政策会议(至11月5日)。 12月9日－货币政策会议(至12月10日)。 ========================================================== 日本央行 3月16日－日本央行货币政策会议(至3月17日)。 4月 7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。 4月30日－日本央行货币政策会议。 5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。 6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。 ========================================================== 加拿大央行 3月 4日－公布指标利率决定。 4月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 5月27日－公布指标利率决定。 7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 9月 9日－公布指标利率决定。 10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。 12月 2日－公布指标利率决定。 ========================================================== 瑞士央行 3月19日 - 货币政策评估 6月18日 - 货币政策评估 9月17日 - 货币政策评估 12月10日 - 货币政策评估 ========================================================== 澳洲央行 3月3日－召开利率会议。 4月7日－召开利率会议。 5月5日－召开利率会议。 6月2日－召开利率会议。 7月7日－召开利率会议。 8月4日－召开利率会议。 9月1日－召开利率会议。 10月6日－召开利率会议。 11月3日－召开利率会议。 12月1日－召开利率会议。 ========================================================== 新西兰央行 3月12日－公布货币政策声明和指标利率。 4月30日－公布指标利率。 6月11日－公布货币政策声明和指标利率。 7月23日－公布指标利率。 9月10日－公布货币政策声明和指标利率。 10月29日－公布指标利率。 12月10日－公布货币政策声明和指标利率。 ========================================================== 瑞典央行 4月28日－召开货币政策会议(至4月29日)。 4月29日－公布利率决定。 7月 1日－召开货币政策会议(至7月 2日)。 7月 2日－公布利率决定。 ========================================================== 挪威央行 3月19日－货币政策会议。 6月18日－货币政策会议。 9月24日－货币政策会议。 12月17日－货币政策会议。 ========================================================== 台湾 台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。 具体会议日期将在开会前几天公布。 ========================================================== 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)