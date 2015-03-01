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亚洲 | 2015年 3月 1日 星期日 10:59 BJT

韩国经济：2月对欧盟、中国出口均下滑，但对美国出口增长

路透首尔3月1日 - 周日公布的政府数据显示，韩国2月对欧盟出口较上年同期下降30.7%，为2012年1月以来最大降幅。

产业通商资源部数据显示，韩国2月对中国出口同比减少7.7%，对美国出口同比增长7.4%。

数据还表明，上月扣除油品和化工品的出口较上年同期增长0.8%，每工作日平均出口较上年同期高出9.3%。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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