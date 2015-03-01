重温稿-中国数据：2月官方制造业和非制造业PMI低位回升，仍需积极政策扶持

* 官方制造业PMI从28个月低点略微回升

* 但仍连续两月在50荣枯线之下

* 官方非制造业PMI从一年低位小幅上升

* 经济回升力度弱，仍需积极政策配合

路透北京3月1日 - 随着中国加快基建投资等稳增长政策见效，中国2月制造业和非制造业PMI双双低位回升，不过反弹力度较弱，且制造业仍处于萎缩区间。在央行2月份降准及降息之后，仍需以偏松的宏观政策缓解经济下行压力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI) 微升至49.9，连续第二个月在荣枯线之下。该数值略高于路透调查的预估中值49.7，以及上月创下的28个月低位49.8。

同时公布的2月官方非制造业商务活动指数则从一年低点53.7小幅上升至53.9，主要受春节节日相关消费推动。

“总的来看，制造业和非制造业PMI虽然有所回升，但回升幅度较弱，并且带有春节因素影响，后期走势仍具有一定的不确定性，特别是制造业PMI仍处在阶段性低点，连续两个月略低于50，显示制造业仍有下行压力。”物流与采购联合会的科技信息部点评道。

他们认为，今年面临全面深化改革的艰巨任务，结构调整也需要寻求新的突破，良好的宏观经济环境是必须的，稳增长仍不可松懈，宏观调控在保持连续性的同时，相关政策措施宜偏向积极。

统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2月制造业PMI回升的原因时称，一是在近期降准减税降费、加大重点基础设施建设等稳增长的宏观政策作用下，市场需求回升，企业信心有所增强，本月生产经营活动预期指数为54，重回临界点之上；二是近期国际原油等大宗产品价格企稳，国内市场环境也出现了一些积极变化，主要原材料购进价格指数尽管还在临界点以下，但在连续六个月回落后首现回升。

就制造业PMI的12个分项指数看，升降各半。生产指数、积压订单指数、产成品库存指数等有所下降；进口指数、购进价格指数、经营活动预期指数则升幅较为明显，超过1个百分点。

新订单指数扭转连续6个月下降的局面，回升0.2个百分点，达到50.4。大型企业新订单指数上升0.8个百分点，小企业新订单指数回升尤为突出，虽然仍在50以下，但升幅达到3个百分点以上。

“小企业紧密联系市场终端需求，其新订单指数明显回升，说明市场形势向好发展。”中国物流信息中心的陈中涛表示，这一方面受政策利好带动，近年来，以“松绑、减负”为目标，面向中小企业，国家出台了许多优惠政策措施，特别是自去年四季度以来，政策力度不断加大，许多小微企业受到实惠；另一方面春节效应显现，为民生行业小企业带来了需求。

企业生产经营活动预期指数明显提升，达到54，上升6.6个百分点，显示企业信心增强，预期转好；企业购进价格指数仍在50以下，但结束了连续6个月持续下降，回升2个百分点，市场价格跌势减缓；不过，最近两月企业生产增速持续减缓，生产指数均在52以下，为2013年3月以来的最低水平。

尽管数据有所回升，市场人士对之的解读仍偏谨慎。海通证券宏观团队表示前两月PMI均值49.85，创09年以来同期新低，指向制造业景气度依然不佳，印证2月各类经济数据持续低迷，实体经济亮点难寻。昨晚央行如期降息，未来仍需抗通缩、稳经济，而若存款利率没有实质性下降，再次宽松依然可期。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行周六宣布年内首次降息。此前央行已自2月5日起下调存款准备金率0.5个百分点。

中金债券陈健恒、范阳阳则称，2月汇丰和官方PMI均有小幅回升，比较明显的带动因素是原材料库存的提升，而新订单和生产指标也有小幅的提高。从库存周期的角度来看，当企业去库存后，会存在一定的补库存现象。2月份来看，由于国际大宗商品价格企稳，部分有所回升（如原油价格回升），加上春节后房地产和基建开工，制造业企业有补库存的需求。汇丰和中采PMI在1、2月份的小幅回升符合以往的库存周期特征。

不过，在产能过剩，货币条件依然偏紧（货币增速回落、实际有效汇率和实际利率偏高）的大环境中，大的经济周期仍处于下滑阶段。他们认为，央行昨日宣布再度降息，对企业信心有一定提振，宽松预期也推动PMI生产经营活动预期低位回升。但由于宽松预期带来人民币贬值压力上升，资金外流导致资金面偏紧，货币市场利率偏高，预计央行后续仍需要通过降准以及更为积极主动的公开市场操作才能有效引导货币市场利率和实际利率下降。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI): 走势图 link.reuters.com/put24w

---2015年--- ---------------------------2014年-----------------------------

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 PMI(%) 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2

**非制造业平稳扩张**

2月非制造业商务活动指数仍位于较高景气区间，连续3个月在53左右平稳运行，表明非制造业总体保持平稳扩张态势。

在非制造业PMI各单项指数中，新订单，在手订单，存货，投入品价格和销售价格指数与上月相比均有所上升；其中，投入品价格指数较上月上升4.9个百分点，销售价格指数较上月上升4.3个百分点；其余各单项指数均呈现下降，降幅在0.1-1.2个百分点之间。

“2月份数据显示，商务活动指数和新订单指数双双回升，非制造业保持稳健增长的格局。市场呈现向好的发展局面。”中国物流与采购联合会副会长蔡进表示。

他指出，这主要是因为节日消费亮点增多。餐饮业商务活动指数创近两年新高，大众消费成为市场主流，同时零售业活动持续升温，旅游消费相关行业活动继续加快，居民消费步入以多元化为特征的消费升级阶段。其次，建筑业新订单指数大幅上升，为未来经济增长创造良好的市场空间。而且，价格指数有所回升，虽然具有季节性特征，但有助于释放价格的下行压力。

他并称，受假期成交清淡影响，房地产业商务活动和新订单指数均运行在42左右的较低水平，行业延续淡季下行趋势，但企业预期有明显回升。

非制造业新订单指数回升，达到51.2，环比上升1个百分点；价格指数回升，投入品价格指数和销售价格指数结束连续三个月的持续下降走势，本月双双升至50以上。

中国物流信息中心的武威表示，2月，服务业商务活动指数和新订单指数双双回升，与节日消费相关服务业活动的强劲表现成为推动服务业回升的主要动力。其中，大众消费逐渐成为市场消费主流。餐饮业商务活动指数升至60，升幅明显，创出近两年来的新高。

武威并称，建筑业商务活动虽受淡季影响稍有回调，但市场需求却有加大幅度提升。特别是土木工程建筑业的新订单指数升幅明显。新年伊始，建筑业市场需求的提升，预示着未来经济稳步增长的市场空间将会逐步打开。特别是基础建设投资将成为稳增长的重要切入点。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心。

稍早公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。 汇丰PMI终值将于周一上午公布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。