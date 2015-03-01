《综述》杜德利与几位美国顶级经济学家呼吁美联储晚一点升息

* 杜德利认为过早行动风险更大

* 费舍尔称今年升息日益临近

* 知名经济学家呼吁“在较晚时间以较大幅度”收紧政策

路透纽约2月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储)一位颇有影响力的官员周五表示，升息过迟要比过早行动更为安全。他的表态支持了一份高端研究报告的结论，该报告认为只要假以时日，美国经济能够回升到美国人所习惯的强劲增长水平。

这份报告由四位顶级美国经济学家撰写，于周五提交给在纽约的多位联储官员。报告认为，联储明智的做法应该是，维持利率在低点的时间长于原先计划，然后以更快速度收紧货币政策。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在对这份报告提出意见时提到目前的低通胀问题，并警告不要急于收紧货币政策。

他在芝加哥大学布斯商学院主办的论坛上表示，早一点升息的风险要大过迟一点升息，因此应该更加循序渐进地调整政策。

美联储当前处在全球的关注焦点，因其正在权衡何时升息，以及随后应以多快速度收紧政策。美国指标利率六年多来一直处在近零水准。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)等一些决策者警告说，考虑到有关潜在金融稳定的担忧以及对公众经济信心的冲击，联储不宜等待过长时间。

联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)在论坛上回答问题时毫不犹豫地表示，尽管投资者当中有一些预测，但联储将会在今年加息。他称，首次加息正在“日益临近”，之后联储收紧政策不会按一条既定道路去走。

对于何时升息这一让人左右为难的问题，报告的作者和杜德利一样，也给出了一个偏于温和的解决方案。

他们的结论认为，美联储无法确定应该最终升息到什么水准。但他们表示，这一平衡点也并不像那些警告美国经济陷入“长期停滞”的人所说的那么低。

这些经济学家写道，鉴于存在不确定性，“有益的做法或许是暂不上调名义利率，而是等真正看到一些证据表明劳动力市场出现压力且通胀上升”。这些经济学家包括高盛的Jan Hatzius和美银美林的Ethan Harris。

他们建议，相比于联储自己的预估，利率“正常化的时间要再晚一些，但随后的步伐要更大一些”；联储预估暗示，首次加息时间在2015年中期前后，随后会有更多加息跟进。根据联储决策委员们的预估中值，联邦基金利率年底前将达到约1%，再过一年达到2.5%。

**美国“长期停滞”缺乏说服力**

联储主席叶伦周三表示，从经济成长角度而言，“我们还不知道新的常态水平在哪里”。

然而，面对包括前美国财长萨默斯在内越来越多的悲观主义者，这份报告为美国经济的韧性提供了乐观支持。

作者在这份80页的报告中写道，长期停滞论“没有说服力”，经济复苏摆脱衰退的速度慢于预期，是由于家庭储蓄以及财政收紧这些临时因素的影响。

梅斯特在论坛上对这份报告提出批评，称经济学家更倾向于估计升息过早对就业和产出下滑的影响，“但他们不大可能量化评估等待过久可能产生的成本。”

报告援引许多国家几十年来有价值的数据得出结论认为，和许多经济理论相反，经济成长趋势并不能明确决定央行应该把长期政策利率推到什么水平。

由于认识到美国经济可能不会以衰退前的速度增长，联储官员最近几年稍稍下调了对平衡利率水平的预估，不再是长期以来认定的4%。

报告作者认为，平衡利率可能略为降至3-4%的水平。本篇报告的作者还有美国国家经济研究局的James Hamilton和Kenneth West教授。

杜德利认为，联邦基金利率可能在3.5%左右稳定下来。他在货币决策委员会有固定投票权，也是叶伦的亲密盟友。

报告引用美联储的电脑模型建议，升息应该比原计划推后六个月左右，而速度要提高三分之一，达到略为超过平衡利率水平。(完)