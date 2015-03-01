专家观点：中国在通胀下行时降息，并非货币政策取向转变--央行专家

路透北京3月1日 - 中国央行周六晚间宣布降息后，央行研究局首席经济学家马骏就此解读称，在通胀率下降和实体经济面临下行压力的背景之下，适当降低基准利率，目的就是维护中性和稳健的货币政策，不应视为货币政策取向的转变。

他估计这次降息还会进一步起到降低名义利率和企业融资成本的作用，债券的融资成本也会有所下降。而央行再次决定进一步扩大利率浮动区间，表明了央行加快推动利率市场化的意图。

以下为马骏解读央行降息全文：

1. 为什么说这次降息是为了“营造中性的货币环境”？

最近一段时间，由于油价下跌等因素， CPI的同比涨幅下降较快，PPI的降幅也继续扩大，通胀率下降的速度超过许多人的预期。在这种情况下，如果名义利率不变，实际利率（即名义利率减通胀率）就会上行，就会导致货币条件的紧缩。换句话说，如果维持基准名义利率不变，货币政策就可能自动紧缩。因此，在通胀率下降和实体经济面临下行压力的背景之下，适当降低基准利率，努力保持实际利率的基本稳定，目的就是维护中性和稳健的货币政策。不应将此举视为货币政策取向的转变。

2. 降低基准利率能否达到降低融资成本的作用？

由于银行仍普遍参照基准贷款利率定价，基准利率对贷款利率水平的影响仍很大。去年11月份降低基准利率之后，银行的平均贷款利率就已经有所下降。我估计这次降息还会进一步起到降低名义利率和企业融资成本的作用。另外，由于信贷与债券融资之间有一定的替代性，债券的融资成本也会有所下降。由于这次降息基本属于对称性降息，银行存款基准利率的下调也会为贷款利率下降提供较多的空间。

3. 与这次降息同时宣布的扩大存款利率浮动区间意义何在？