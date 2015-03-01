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亚洲 | 2015年 3月 1日 星期日 13:54 BJT

日本经济：央行对实现2%通胀率目标的承诺不可动摇--副总裁中曾宏

路透纽约2月27日 - 日本央行副总裁中曾宏周五表示，央行对实现2%通胀率目标的承诺是“不可动摇的”，暗示尽管油价暴跌导致通胀放缓，他并不打算调低该目标。

他表示，日本目前很可能已看到“真正的曙光”，经济正在从去年消费税上调的打击中恢复，回归持续增长的道路。

他认为，日本长期通胀预期一直徘徊在1%左右，最近则加速上升，且劳动力市场环境收紧，料将迎来薪资上升。

“尽管通缩忧虑阴魂不散，但薪资和通胀预期复苏的萌芽越来越清晰可见，”中曾宏在纽约出席一个全球重要央行官员会议时这样说道。

但他强调，实现日本央行物价目标的任务只完成了一半，要想稳固2%通胀率预期，还须继续努力。

“去年10月扩大质化及量化宽松政策(QQE)说明，日本央行对于实现2%物价稳定目标的承诺是不可动摇的，”中曾宏重申央行的决心，称若是确保目标实现所需，央行将进一步放宽货币政策。

他表示，尽管目前讨论退出QQE的策略还为时过早，不过日本央行和欧洲央行将会从美联储降低资产负债表规模的做法中学到很多。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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