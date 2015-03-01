日本经济：央行对实现2%通胀率目标的承诺不可动摇--副总裁中曾宏

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约2月27日 - 日本央行副总裁中曾宏周五表示，央行对实现2%通胀率目标的承诺是“不可动摇的”，暗示尽管油价暴跌导致通胀放缓，他并不打算调低该目标。
他表示，日本目前很可能已看到“真正的曙光”，经济正在从去年消费税上调的打击中恢复，回归持续增长的道路。
他认为，日本长期通胀预期一直徘徊在1%左右，最近则加速上升，且劳动力市场环境收紧，料将迎来薪资上升。
“尽管通缩忧虑阴魂不散，但薪资和通胀预期复苏的萌芽越来越清晰可见，”中曾宏在纽约出席一个全球重要央行官员会议时这样说道。
但他强调，实现日本央行物价目标的任务只完成了一半，要想稳固2%通胀率预期，还须继续努力。
“去年10月扩大质化及量化宽松政策(QQE)说明，日本央行对于实现2%物价稳定目标的承诺是不可动摇的，”中曾宏重申央行的决心，称若是确保目标实现所需，央行将进一步放宽货币政策。
他表示，尽管目前讨论退出QQE的策略还为时过早，不过日本央行和欧洲央行将会从美联储降低资产负债表规模的做法中学到很多。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率