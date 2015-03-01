希腊政经：总理齐普拉斯否认将寻求第三轮国际救助

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透雅典2月27日 - 希腊总理齐普拉斯周五否认该国需要第三轮国际救助；此外一项调查结果也显示，希腊新政府的支持率大增，即便其不得不作出让步，以获得欧元区提供的临时资金救助。
齐普拉斯驳斥了德国方面所称希腊正试图敲诈欧元区的指责。不过他表示，希腊政府已要求减记该国债务，尽管欧洲与国际货币基金组织(IMF)债权人坚持认为希腊当局必须充分履行义务。
希腊已经获得两轮共计2,400亿欧元的救助，齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)一个月前以承诺摆脱欧盟/IMF救助计划为纲领赢得了大选。欧盟/IMF救助计划迫使本就处境艰难的国家实施紧缩政策和改革。
但如果没有救助协议，希腊银行系统就将失去从欧洲获得紧急融资的渠道。因此希腊政府上周不得不将原定于周六到期的救助计划延长四个月。
齐普拉斯在对内阁发表电视讲话时称，“一些人认为6月会有第三轮救助。非常抱歉，我们又要让他们失望了。”他说，“忘了第三轮救助吧。希腊人民已经用选票终止了救助计划。”
面对政府作出的让步，希腊人民并未显得失望或愤怒。Metron Analysis一项调查结果显示，左翼激进联盟党的支持率攀升至47.6%，远高于1月25日获得支持票比例36.3%。
报纸Parapolitika所作的调查显示，超过三分之二的希腊民众对政府与欧盟伙伴的协商方式感到满意。76%的民众对政府目前为止的表现给予正面评价。
齐普拉斯将新协议称作“过渡协议”，而非延长希腊民众所普遍厌恶的救助协议。他还不点名地批评德国财长朔伊布勒，后者誓言不会任由希腊“敲诈”欧元区伙伴。
“我们努力与伙伴国达成为期四个月的过渡协议，以期能够重新协商。我们付出了诚实的努力，并没有敲诈谁，”他说。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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