更新版 1-基金产业：日本GPIF第四季减持日债，增持日本股票与海外资产

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透东京2月27日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)第四季减持价值约500亿美元的日本公债，同时国内股票持仓增加约270亿美元，因首相安倍晋三鼓励承担更多风险以刺激经济增长。
GPIF周五称，截至12月底，日圆债券占投资组合比例为43.13%，低于9月底时的48.39%。国内股票占比从17.79%升至19.80%。GPIF是全球最大的养老基金。
GPIF的投资组合调整情况受到市场密切关注，因为该基金规模高达137万亿日圆(1.15万亿美元)，每一个百分点的变动都代表着超过100亿美元的资金流动。
该基金规模超过了墨西哥年度经济总产出，被视为其他日本机构投资者的风向标。
GPIF第四季持有的外国债券比重从11.84%增至13.14%，外国股票比例从16.98%升至19.64%。
该基金在去年10月为配合安倍的呼吁而大幅调整投资策略，将日本公债配置比重目标从60%大砍至35%，同时将国内和外国股票的配置比例双双上调约一倍，均达到25%。GPIF有权根据市场情况调整持仓比重高于或低于目标水平。
该基金表示，第四季获得5.16%的投资回报，约为550亿美元，为历史第二高，得益于日本央行10月的货币宽松举措和日圆贬值。
外国债券和海外股票的投资回报分别为2.62%和2.74%，不过当季美元兑日圆上涨10%，提升了以日圆计算的回报率。
有人最近提议建立一个大型委员会来监督GPIF，支持者认为它可以更安全地管理该基金旗下的高风险投资。不过安倍办公室对此有些犹豫。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率