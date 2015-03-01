更新版 1-基金产业：日本GPIF第四季减持日债，增持日本股票与海外资产

路透东京2月27日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)第四季减持价值约500亿美元的日本公债，同时国内股票持仓增加约270亿美元，因首相安倍晋三鼓励承担更多风险以刺激经济增长。

GPIF周五称，截至12月底，日圆债券占投资组合比例为43.13%，低于9月底时的48.39%。国内股票占比从17.79%升至19.80%。GPIF是全球最大的养老基金。

GPIF的投资组合调整情况受到市场密切关注，因为该基金规模高达137万亿日圆(1.15万亿美元)，每一个百分点的变动都代表着超过100亿美元的资金流动。

该基金规模超过了墨西哥年度经济总产出，被视为其他日本机构投资者的风向标。

GPIF第四季持有的外国债券比重从11.84%增至13.14%，外国股票比例从16.98%升至19.64%。

该基金在去年10月为配合安倍的呼吁而大幅调整投资策略，将日本公债配置比重目标从60%大砍至35%，同时将国内和外国股票的配置比例双双上调约一倍，均达到25%。GPIF有权根据市场情况调整持仓比重高于或低于目标水平。

该基金表示，第四季获得5.16%的投资回报，约为550亿美元，为历史第二高，得益于日本央行10月的货币宽松举措和日圆贬值。

外国债券和海外股票的投资回报分别为2.62%和2.74%，不过当季美元兑日圆上涨10%，提升了以日圆计算的回报率。