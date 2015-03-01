《一周经济焦点》欧洲央行将实施量化宽松，其它央行料调整利率

这应该足以令美联储相信，经济或许能够适应升息，并促使联储调整前瞻性指引的措辞，特别是放弃在货币政策正常化的过程中将保持“耐心”的看法。

而促使美联储采取行动的因素中还缺了一块，那就是通胀。美国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降，为2009年以来首见，支持了有关美联储将等到9月再开始升息的看法，即便核心通胀率微升。

“具体的时间选择很可能是基于通胀形势来确定。我们认为是在9月，而6月升息的可能性微乎其微，”德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner表示。

如果通胀的确是关键所在，那么周五的关注重点可能更偏向平均时薪而非就业岗位数字。1月平均时薪绝对值增幅为2007年中期以来最大，2月增幅料将回落至0.2%，SmartEstimate预估值为0.3%。

最后，在中国国家统计局周日发布官方采购经理人指数(PMI)，以及汇丰于周一和周三分别公布中国制造业与服务业PMI终值后，该国经济复苏的前景应会更加清晰。

上周出炉的汇丰/Markit PMI初值显示，中国2月制造业活动升至四个月高位，不过出口订单出现20个月以来最大萎缩幅度。