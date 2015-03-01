《一周经济焦点》欧洲央行将实施量化宽松，其它央行料调整利率

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
这应该足以令美联储相信，经济或许能够适应升息，并促使联储调整前瞻性指引的措辞，特别是放弃在货币政策正常化的过程中将保持“耐心”的看法。
而促使美联储采取行动的因素中还缺了一块，那就是通胀。美国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降，为2009年以来首见，支持了有关美联储将等到9月再开始升息的看法，即便核心通胀率微升。
“具体的时间选择很可能是基于通胀形势来确定。我们认为是在9月，而6月升息的可能性微乎其微，”德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner表示。
如果通胀的确是关键所在，那么周五的关注重点可能更偏向平均时薪而非就业岗位数字。1月平均时薪绝对值增幅为2007年中期以来最大，2月增幅料将回落至0.2%，SmartEstimate预估值为0.3%。
最后，在中国国家统计局周日发布官方采购经理人指数(PMI)，以及汇丰于周一和周三分别公布中国制造业与服务业PMI终值后，该国经济复苏的前景应会更加清晰。
上周出炉的汇丰/Markit PMI初值显示，中国2月制造业活动升至四个月高位，不过出口订单出现20个月以来最大萎缩幅度。
中国人民银行周六实施仅仅三个多月以来的第二次降息，以支持本国经济。 (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)