澳新经济指标预测--3月2日-3月9日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指数 2月 -- +0.1% 3月2日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- -1.9% 0030 澳洲企业库存 第四季 +0.1% +0.7% 0030 澳洲企业获利 第四季 +0.3% +0.5% 企业税前获利 -- +10.2% 3月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -1.8% -3.3% 民间建筑许可 -- 持平 0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第四季 赤字110 赤字125 0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.25% 2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 49.9 3月4日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 +0.7% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.7% 3月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.4% +0.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差9.5 逆差4.36 2230 澳洲AIG建筑指数 2月 -- 46 3月6日(五) 暂无重要数据 3月9日当周 3月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -6.7% 网上招聘广告 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- -0.4%(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率