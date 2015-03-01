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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 06:52 BJT

《日本重要政经日程》--3月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    3月1日(日)
    
    2350 - 财务省公布第四季企业资本支出调查
    
    3月2日(一)
    
    0135 - 2月制造业采购经理人指数(PMI)终值
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 郑茵 审校 龚芳)
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