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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 07:28 BJT

韩国数据：1月工业生产环比降幅为六年来最大，显示经济复苏道路坎坷

1月工业生产创2008年12月以来最大单月降幅；当时的降幅为10.5%。

一项路透调查中，分析师对韩国1月经季调工业生产的预估中值为下降0.1%。

韩国1月工业生产较上年同期上升1.8%，路透调查预估为上升0.4%。去年12月修正为上升1.1%。

1月服务业生产经季调环比下降0.4%，去年12月修正为上升0.2%。(完) (编译/审校 郑茵/王颖/王丽鑫)
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