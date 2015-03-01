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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 07:15 BJT

韩国数据：1月经季节调整后经常帐盈余创纪录高位

央行数据显示，韩国1月经季调出口额环比下降9.2%至465.1亿美元，进口大降15.5%至366.8亿美元，商品贸易顺差达98.3亿美元。

金融账户方面，韩国1月未经季节因素调整净流出82.4亿美元，12月为净流出98亿美元。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 龚芳)
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