金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览

路透基点：台湾力晶130亿台币再融资案吸引六家银行参与--TRLPC
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
路透3月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌至990.28点，上日报992.80点。
中国股市：沪综指收升续创一个月新高，国防军工板块领涨大盘
中国汇市：人民币收创逾28个月新低，强势美元下是否加速贬值存分歧
香港股市：收盘小跌，周线收平
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 跌0.34%，收报51,583.09点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报2.8545/60，上日收报2.8845/52。
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南非股市：指标Top-40绩优股指数 基本持平于47,161.83点，综合指数 涨0.02%报53,344点。
南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，因1月出现贸易逆差
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印度股市：周六(2月28日)收盘上涨，盘中较为波动，此前政府公布的预算令人冀望经济成长将得到刺激，同时企业税也将下调。指标BSE指数 收高0.48%至29,361.50点，NSE指数 上涨0.65%至8,901.85点。
印度汇市：卢比兑美元 跌至61.83/84/3150，因国有银行可能受央行指示买入美元，进口商月末美元需求亦打击卢比。卢比上日收在61.75/76。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.68%至896.630点；MSCI明晟俄罗斯指数 亦跌0.65%至493.47点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.74%至61.600卢布；卢布兑欧元 下滑0.42%至68.901卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
路透香港5月22日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，淡马锡投资的中国基因科技公司--明码生物科技启动最新一轮融资，目标是融资2亿美元，已经吸引到包括高瓴资本、红杉资本(中国)等公司的兴趣。
路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。